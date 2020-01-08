На сына Жванецкого напали в Москве

Сына народного артиста РФ Михаила Жванецкого Дмитрия избили около ресторана на западе Москвы.
«Все хорошо. Нас с другом пытались ограбить. Сначала мы вступились за девочку, потом на нас напали», – сказал Жванецкий-младший, передает РИА «Новости».
Он уточнил, что после драки ему потребовалась медицинская помощь из-за открытой раны губы и полости рта. Жванецкий-младший также рассказал, что написал заявление в правоохранительные органы.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, кто и почему угрожает Михаилу Жванецкому на Украине.
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