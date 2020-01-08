СМИ: Ирак заранее предупредил США об иранских ракетных ударах

Власти Ирака заранее предупредили США о том, по каким базам Иран будет наносить удары, передает CNN со ссылкой на свои источники.
Об этом информирует ТАСС.
В среду ночью Иран нанес удары по авиабазе США Айн аль-Асад на западе Ирака, а также по американскому военному объекту в Иракском Курдистане, недалеко от аэропорта Эрбиль. Ответственность за атаку признал иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР). Иранские СМИ заявили о гибели 80 человек при обстреле американских баз, однако США ничего не сообщили о наличии пострадавших на своих военных базах.
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