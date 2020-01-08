Упавший в Иране украинский самолет взорвался при ударе о землю – авиаэксперт

Российский авиаэксперт, бывший сотрудник Опытно-конструкторского бюро Сухого Вадим Лукашевич сказал в прямом эфире Настоящего Времени, что о причине падения самолета в Иране пока говорить рано, но можно утверждать, что он взорвался, врезавшись в землю.

«По характеру падения обломков, самолет взорвался при ударе о землю. Потому что все обломки очень небольшие, крупных фрагментов практически нет. Это показывает, как погибал самолет. У всех находившихся на борту – мгновенная смерть», – заявил он.

Во время взлета из аэропорта Тегерана потерпел крушение Boeing 737-800 украинских международных линий. По последним данным, все находившиеся на борту – 167 пассажиров и 9 членов экипажа – погибли.

В авиакатастрофе погибли граждане семи стран:

82 гражданина Ирана,

63 – Канады,

11 – Украины (девять членов экипажа и два пассажира)

10 – Швеции,

четыре – Афганистана,

три – ФРГ,

три – Великобритании.

Все украинские авиакомпании после катастрофы самолета прекратят полеты в воздушном пространстве Ирана «до выяснения обстоятельств крушения», объявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

О приостановке полетов над Ираном также сообщили: Singapore Airlines, China Airlines, Lufthansa, Malaysia Airlines. Полеты в Багдад остановили Emirates и Flydubai. Маршруты изменили Air Canada и Srilankan Airlines. Рейсы Урумчи-Тегеран отменила China Southern Airlines. Над Ираном и Ираком не будет летать Air France. Росавиация РФ также рекомендовала российским авиакомпаниям не совершать полеты в воздушном пространстве Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов.

Ранее – этой же ночью – ракетной атаке подверглась военно-воздушная база Аль-Асад на западе Ирака, на которой дислоцированы военнослужащие США. В направлении базы было запущено не менее десяти ракет. Обстрелу подверглись еще несколько военных объектов США на территории Ирака. Это было сделано в качестве ответа на убийство генерала Касема Сулеймани.

Связаны ли оба эти события – пока неизвестно.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Президент Владимир Путин на церемонии ввода в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток» в Стамбуле заявил, что Москва и Анкара показывают пример благотворного сотрудничества на фоне тенденций к обострению ситуации на Ближнем Востоке. «Мы с вами живем в сложном мире, и, к сожалению, в регионе, в котором мы находимся, наблюдаются серьезные тенденции к обострению ситуации. А вот […]