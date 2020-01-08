Упавший в Иране украинский самолет взорвался при ударе о землю – авиаэксперт

Российский авиаэксперт, бывший сотрудник Опытно-конструкторского бюро Сухого Вадим Лукашевич сказал в прямом эфире Настоящего Времени, что о причине падения самолета в Иране пока говорить рано, но можно утверждать, что он взорвался, врезавшись в землю.
«По характеру падения обломков, самолет взорвался при ударе о землю. Потому что все обломки очень небольшие, крупных фрагментов практически нет. Это показывает, как погибал самолет. У всех находившихся на борту – мгновенная смерть», – заявил он.
Во время взлета из аэропорта Тегерана потерпел крушение Boeing 737-800 украинских международных линий. По последним данным, все находившиеся на борту – 167 пассажиров и 9 членов экипажа – погибли.
В авиакатастрофе погибли граждане семи стран:
82 гражданина Ирана,
63 – Канады,
11 – Украины (девять членов экипажа и два пассажира)
10 – Швеции,
четыре – Афганистана,
три – ФРГ,
три – Великобритании.
Все украинские авиакомпании после катастрофы самолета прекратят полеты в воздушном пространстве Ирана «до выяснения обстоятельств крушения», объявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
О приостановке полетов над Ираном также сообщили: Singapore Airlines, China Airlines, Lufthansa, Malaysia Airlines. Полеты в Багдад остановили Emirates и Flydubai. Маршруты изменили Air Canada и Srilankan Airlines. Рейсы Урумчи-Тегеран отменила China Southern Airlines. Над Ираном и Ираком не будет летать Air France. Росавиация РФ также рекомендовала российским авиакомпаниям не совершать полеты в воздушном пространстве Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов.
Ранее – этой же ночью – ракетной атаке подверглась военно-воздушная база Аль-Асад на западе Ирака, на которой дислоцированы военнослужащие США. В направлении базы было запущено не менее десяти ракет. Обстрелу подверглись еще несколько военных объектов США на территории Ирака. Это было сделано в качестве ответа на убийство генерала Касема Сулеймани.
Связаны ли оба эти события – пока неизвестно.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Президент Владимир Путин на церемонии ввода в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток» в Стамбуле заявил, что Москва и Анкара показывают пример благотворного сотрудничества на фоне тенденций к обострению ситуации на Ближнем Востоке. «Мы с вами живем в сложном мире, и, к сожалению, в регионе, в котором мы находимся, наблюдаются серьезные тенденции к обострению ситуации. А вот […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Наказана бившая детей книгами экс-директор школы / 25 декабря
- Депутата Госдумы РФ из Крыма заочно приговорили к 14 годам тюрьмы за госизмену в Украине / 11 декабря
- В МЧС рассказали, как выжить после провала под лед / 3 января
- 47% украинцев считают, что богатство важнее демократии – опрос / 9 декабря
- В Магадане мусульмане выкупили здание бывшего кинотеатра и открыли первую в городе мечеть / 30 декабря
- Xiaomi выпустит компактное зеркало Mijia LED для макияжа / 7 декабря
- Захарова оценила ответ Польши на слова Путина о Второй мировой войне / 22 декабря
- Под Воронежем взорвался служебный автомобиль главы одного из районов, чиновник в больнице / 26 декабря