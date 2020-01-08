Офис генпрокурора Украины открыл уголовное производство по авиакатастрофе в Тегеране

08.01.2020, 14:30, Новости дня

Офис Генерального прокурора Украины начал расследование катастрофы самолета «Международных авиалиний Украины» в иранском Тегеране, сообщила 8 января в Telegram пресс-служба Офиса.

«Офис Генерального прокурора по сообщениям в СМИ начал досудебное расследование авиакатастрофы самолета компании «Международные авиалинии Украины», выполнявшего рейс PS752 по маршруту Тегеран – Киев. Целью расследования является установление фактов, которые привели к гибели, по предварительным данным, 167 пассажиров и девяти членов экипажа. Среди них были украинцы», – сказано в сообщении.

Данные внесли в единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» разбился 8 января в Тегеране вскоре после взлета. В МИД Украины заявили, что, по предварительным данным, выживших в результате авиакатастрофы нет. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа, в том числе 11 граждан Украины. 

В министерстве дорог и городского развития Ирана заявили, что причиной крушения самолета украинской авиакомпании МАУ стал пожар в отсеке двигателей.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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