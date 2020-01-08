Меган Маркл оконфузилась на глазах у всего мира

Материал дополняется.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Президент Владимир Путин на церемонии ввода в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток» в Стамбуле заявил, что Москва и Анкара показывают пример благотворного сотрудничества на фоне тенденций к обострению ситуации на Ближнем Востоке. «Мы с вами живем в сложном мире, и, к сожалению, в регионе, в котором мы находимся, наблюдаются серьезные тенденции к обострению ситуации. А вот […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Франция отказалась от предложения РФ ввести мораторий на размещение ракет / 28 ноября
- Лидера единороссов в думе Переславля-Залесского задержали по подозрению в убийстве / 17 декабря
- Российский дипломат опроверг заявления Хафтара о продвижении под Триполи / 23 декабря
- Рада разблокировала подписание закона, предусматривающего запрет импорта электроэнергии из России по двусторонним договорам / 12 декабря
- Пожар в Одессе. Скончалась сотрудница колледжа, в горсовете сообщили о 21 пострадавшем / 4 декабря
- Автоновости: Седьмое поколение Volkswagen Jetta обрело российскую «прописку» / 26 ноября
- Мнения: Момент и место нападения выбрали не просто так / 19 декабря
- Прилепин предложил «единственный правильный сценарий» к 100-летию русского исхода / 26 ноября