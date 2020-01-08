В Москве избили младшего сына писателя-сатирика Михаила Жванецкого

В ночное время суток 8 января в одном из районов Москвы избили младшего сына писателя-сатирика Михаила Жванецкого. В результате инцидента Дмитрий Жванецкий получил травму нижней конечности.
По данным Telegram-канала Mash, 25-летний Дмитрий Жванецкий после посещения одного из заведений, расположенных на улице Минской в столице, вместе с другом решил зайти в караоке-бар. Там сын писателя-сатирика стал свидетелем инцидента между неизвестной девушкой и несколькими молодыми людьми.
Дмитрий Жванецкий и Филипп Гинзбург решили потребовать от обидчиков извинений, но в итоге всё переросло в массовую потасовку. Сын народного артиста РФ с приятелем были госпитализированы в медучреждение, где у первого диагностировали травму ноги, а у второго оказался сломанным нос и выявлены гематомы на голове.
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