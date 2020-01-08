Умер сын голливудского продюсера Беркла

Сын голливудского продюсера и бизнесмена Рона Беркла, 27-летний Эндрю Беркл был найден мертвым в своем доме в Беверли-Хиллз 6 января. Об этом сообщает издание People.

Полиция, приехавшая по звонку, обнаружила его тело на полу. Причина смерти не обнародована по желанию семьи.

Эндрю Беркл, как и его отец, работал продюсером. Он работал над фильмом The Juiceman.

67-летний Рональд Беркл владеет национальной хоккейной командой Pittsburgh Penguins, является председателем правления и держателем контрольного пакета компаний Alliance Entertainment, Golden State Foods, Dominick’s, Fred Meyer, Ralphs, Food4Less.

Он продюсировал фильмы «Крадущийся тигр, затаившийся дракон: Меч судьбы», «Малавита», «Август: графство Оссеин», «Тихая гавань».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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