Зеленский призвал воздержаться от спекуляций вокруг крушения украинского Боинга в Иране

08.01.2020, 14:27, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский призвал воздержаться от выдвижения непроверенных версий по поводу авиакатастрофы рейса «Международных авиалиний Украины» 8 января в иранском Тегеране. Об этом глава государства написал в Facebook.

«Министерство иностранных дел готовит списки пассажиров, они будут обнародованы в ближайшее время. Выясняем, кто точно сел в самолет, чтобы не было разногласий. На месте событий, в аэропорту Имам Хомейни, находятся посол и консул Украины в Иране. По моему поручению аппарат СНБО создал оперативный штаб. Специальные борты для отправки в Тегеран по линии МИД и Минобороны для вывоза тел погибших подготовлены, ждем согласования иранской стороны для вылета», – написал президент.

Он добавил, что вылетает в Киев и все мероприятия держит на личном контроле.

«Очень прошу всех воздержаться от спекуляций и выдвижения непроверенных версий по поводу катастрофы до официальных сообщений», – заявил Зеленский.

Оперативно щодо ситуації з літаком МАУ в Ірані. Міністерство закордонних справ готує списки пасажирів, їх буде…

Posted by Володимир Зеленський on Teisipäev, 7. jaanuar 2020

Пассажирский самолет Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» разбился 8 января в Тегеране вскоре после взлета. В МИД Украины заявили, что, по предварительным данным, выживших в результате авиакатастрофы нет.

Глава пресс-службы министерства дорог и городского развития Ирана Кассим Низами заявил, что причиной крушения самолета украинской авиакомпании МАУ стал пожар в отсеке двигателей.

Совет национальной безопасности и обороны Украины сообщил, что подтверждена информация о 168 пассажирах, прошедших регистрацию на рейс, и о девяти членах экипажа.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Президент Владимир Путин на церемонии ввода в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток» в Стамбуле заявил, что Москва и Анкара показывают пример благотворного сотрудничества на фоне тенденций к обострению ситуации на Ближнем Востоке. «Мы с вами живем в сложном мире, и, к сожалению, в регионе, в котором мы находимся, наблюдаются серьезные тенденции к обострению ситуации. А вот […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика