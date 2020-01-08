Два пассажира не сели на упавший в Иране самолет — СНБО Украины

08.01.2020, 14:26, Новости дня

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что два человека не сели на самолет Boeing-737, который разбился в Тегеране.

«Обращаю ваше внимание, что на рейс сели 167 граждан. Два гражданина не сели на рейс, который отправлялся из Тегерана. Имена тех, кто сидел, СНБО имеет», — рассказал он.

Данилов уточнил, что эти лица не являются гражданами Украины.

 

Напомним, из-за крушения Boeing «Украинских авиалиний» авиакомпания приостановила полеты в Иран, арабские перевозчики отменяют рейсы в Багдад. На борту самолета, включая экипаж, находились 177 человек. Все они погибли.



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