В Казахстане с нового года за оскорбление учителя грозит арест

08.01.2020, 14:23, Новости дня

Казахстанский парламент 26 декабря утвердил проект закона «О статусе педагога», на основании которого за оскорбление учителя в следующем году можно будет оказаться за решёткой. Об этом передает телеканал «Астана».

Дело осталось за подписью президента РК.
В первую очередь педагогов «вознаградят» материально. Уже с января зарплата учителей вырастет на четверть. Речь идёт о должностном окладе. Кроме этого, предусмотрены и другие меры поощрения.
«Наши коллеги, которые имеют степень магистра, они будут получать ежемесячно 10 МРП. В этом году это — 25 500 тенге (4 154,17 руб. — прим. авт.). Те, кто имеют соответствующие категории, они будут получать от 30 до 50% от своего должностного оклада надбавку», — сказал министр образования РК Асхат Аймагамбетов.
Законодательно пропишут запрет на привлечение педагогов к несвойственной им деятельности. Тех, кто его нарушит, будут штрафовать.
А за оскорбление учителя можно и вовсе угодить за решётку.
«Штрафы от 30 МРП. За повторные вещи, злостные нарушения предлагается даже административный арест», — отметил министр образования.
Напомним, законопроект был предложен молодыми казахстанскими учёными и опубликован 13 июня для обсуждения на официальном казахстанском портале проектов НПА.



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