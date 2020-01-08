В США запретили своим авиакомпаниям летать над Ираном и Ираком

08.01.2020, 14:21, Разное

В США запретили всем своим авиакомпаниям летать над Ираном и Ираком. Ограничения распространяются на всю гражданскую авиацию.
Власти США ввели полный запрет на полёты в воздушном пространстве Ирана и Ирака, и для совершения перелётов теперь необходимо прокладывать маршрут, минуя эти страны. Также запрет распространяется на Персидский и Оманский залив. Ограничения затрагивают не только авиакомпании Соединённых штатов, но и самолёты, зарегистрированные в этой стране. Об этом рассказали официальные представители Федерального управления гражданской авиации (FFA). При этом, как отметили представители управления, пилоты всё же могут нарушить данный запрет, но для этого необходима экстренная ситуация.

Причина таких радикальных мер заключается в накалённой политической обстановке между странами. В FFA не намерены убирать запрет, пока ситуация не разрешиться.



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