В США крушение самолета в Иране назвали странным

Эксперт по авиационной безопасности, профессор Массачусетского технологического института США Арнольд Барнетт заявил, что крушение украинского авиалайнера в Иране выглядит «очень странно». По его мнению, на техническую неисправность это не похоже, однако исключать эту версию пока рано.
«Я читаю репортажи о катастрофе, и мне представляется, что случилось что-то очень странное. Самолет, очевидно, набирал высоту вполне нормально до 8 тыс. футов, а затем рухнул на землю. Есть сообщения о том, что самолет горел, когда падал», – сказал Барнетт, который ранее работал в Федеральном управлении гражданской авиации и Управлении по транспортной безопасности США, передает РИА «Новости».
Он отметил, что катастрофа с авиалайнером не выглядит связанной с механической неисправностью. «На данный момент, кажется, почти ничего нельзя исключать, не считая каких-либо хорошо известных технических проблем», – добавил он.
Ранее посольство Украины в Ираке сообщило, что все заявления о причинах крушения украинского самолета под Тегераном не являются официальными.
Напомним, в Тегеране разбился украинский авиалайнер Boeing 737. Позже появилось видео падения воздушного судна.
Как заявили в Иране, причиной авиакатастрофы стало возгорание двигателя. В МИД Украины заявили о гибели 82 иранцев, 63 граждан Канады, 11 – Украины (9 членов экипажа), 10 – Швеции, 4 – Афганистана, по 3 – ФРГ и Великобритании.
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