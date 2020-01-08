В авиакатастрофе в Тегеране погибла директор компании-владельца уничтоженного в Ливии самолета

При крушении украинского пассажирского самолета в Иране погибла директор авиакомпании ООО «Скайавиатранс» Елена Малахова. Самолет этой авиакомпании разбомбили 5 августа 2019 года в Ливии.

Уточняется, что «Скайавиатранс» занималась перевозкой грузов. Ил-76 разбомбили в ливийском городе Мисурата. По официальной версии самолет перевозил гуманитарный груз из Анкары, информирует «Страна.ua».

На борту разбившегося в Иране лайнера находилась также украинка Ольга Кобюк и девять членов экипажа: Сергей Хоменко, Катерина Статник, Мария Микитюк, Валерия Овчарук, Владимир Гапоненко, Юлия Сологуб, Алексей Наумкин, Игорь Матков, Денис Лыхно.

Ил-76 ТД компании «Скайавиатранс, как сообщалось, был уничтожен ударами с беспилотников, он вез гуманитарный груз Международной организации Красного Креста.

Напомним, в Тегеране разбился украинский авиалайнер Boeing 737. Позже появилось видео падения воздушного судна. По данным Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины в авиакатастрофе погибли 177 человек – 168 пассажиров и девять членов экипажа. Как заявили в Иране, причиной авиакатастрофы стало возгорание двигателя. В МИД Украины заявили о гибели 82 иранцев, 63 граждан Канады, 11 – Украины (9 членов экипажа), 10 – Швеции, 4 – Афганистана, по 3 – ФРГ и Великобритании. В посольстве Украины в Тегеране отказались комментировать возможные версии крушения.

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