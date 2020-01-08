Рами Малек стал лицом Saint Laurent

Голливудский актер Рами Малек стал лицом мужской коллекции Saint Laurent сезона весна-лето 2020. Снимки обнародовали на странице бренда в Instagram.
Малек позировал в темной одежде для черно-белых снимков.
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RAMI MALEK — SPRING SUMMER 20 #YSL30 by ANTHONY VACCARELLO * PHOTOGRAPHED by @davidsimsofficial * #YSL #SaintLaurent #YvesSaintLaurent * @anthonyvaccarello
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RAMI MALEK — SPRING SUMMER 20 #YSL30 by ANTHONY VACCARELLO * PHOTOGRAPHED by @davidsimsofficial * #YSL #SaintLaurent #YvesSaintLaurent * @anthonyvaccarello
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RAMI MALEK — SPRING SUMMER 20 #YSL30 by ANTHONY VACCARELLO * PHOTOGRAPHED by @davidsimsofficial * #YSL #SaintLaurent #YvesSaintLaurent * @anthonyvaccarello
Автором снимков выступил фотограф Дэвид Симс.
Рами Малек родился 12 мая 1981 года в Лос-Анджелесе. Он имеет египетское происхождение. Известность ему принесла роль Эллиота Алдерсона в сериале «Мистер Робот», за которую он получил премию «Эмми». За роль фронтмена британской группы Queen Фредди Меркьюри в фильме «Богемская рапсодия» Малек получил «Оскара».
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Голливудский актер Рами Малек стал лицом мужской коллекции Saint Laurent сезона весна-лето 2020. Снимки обнародовали на странице бренда в Instagram. Малек позировал в темной одежде для черно-белых снимков. Посмотреть эту публикацию в Instagram RAMI MALEK — SPRING SUMMER 20 #YSL30 by ANTHONY VACCARELLO * PHOTOGRAPHED by @davidsimsofficial * #YSL #SaintLaurent #YvesSaintLaurent * @anthonyvaccarello Публикация от SAINT […]
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