Рами Малек стал лицом Saint Laurent

08.01.2020, 14:06, Новости дня

Голливудский актер Рами Малек стал лицом мужской коллекции Saint Laurent сезона весна-лето 2020. Снимки обнародовали на странице бренда в Instagram.

Малек позировал в темной одежде для черно-белых снимков.

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RAMI MALEK — SPRING SUMMER 20 #YSL30 by ANTHONY VACCARELLO * PHOTOGRAPHED by @davidsimsofficial * #YSL #SaintLaurent #YvesSaintLaurent * @anthonyvaccarello

Публикация от SAINT LAURENT (@ysl) 3 Янв 2020 в 12:01 PST

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RAMI MALEK — SPRING SUMMER 20 #YSL30 by ANTHONY VACCARELLO * PHOTOGRAPHED by @davidsimsofficial * #YSL #SaintLaurent #YvesSaintLaurent * @anthonyvaccarello

Публикация от SAINT LAURENT (@ysl) 3 Янв 2020 в 9:59 PST

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RAMI MALEK — SPRING SUMMER 20 #YSL30 by ANTHONY VACCARELLO * PHOTOGRAPHED by @davidsimsofficial * #YSL #SaintLaurent #YvesSaintLaurent * @anthonyvaccarello

Публикация от SAINT LAURENT (@ysl) 3 Янв 2020 в 6:00 PST

Автором снимков выступил фотограф Дэвид Симс.

Рами Малек родился 12 мая 1981 года в Лос-Анджелесе. Он имеет египетское происхождение. Известность ему принесла роль Эллиота Алдерсона в сериале «Мистер Робот», за которую он получил премию «Эмми». За роль фронтмена британской группы Queen Фредди Меркьюри в фильме «Богемская рапсодия» Малек получил «Оскара».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Последнее: Голливудский актер Рами Малек стал лицом мужской коллекции Saint Laurent сезона весна-лето 2020. Снимки обнародовали на странице бренда в Instagram. Малек позировал в темной одежде для черно-белых снимков. Посмотреть эту публикацию в Instagram RAMI MALEK — SPRING SUMMER 20 #YSL30 by ANTHONY VACCARELLO * PHOTOGRAPHED by @davidsimsofficial * #YSL #SaintLaurent #YvesSaintLaurent * @anthonyvaccarello Публикация от SAINT […]

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