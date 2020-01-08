Скорбящего по жертвам авиакатастрофы Зеленского пристыдили

Утром 8 января самолет Boeing-737
компании «Международные авиалинии Украины» разбился после вылета из аэропорта Тегерана. Согласно предварительной версии, причиной катастрофы стали неполадки с двигателем. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли.
Президент Украины принес соболезнования родным и близким жертв крушения на странице в «Фейсбуке». Лидер поручил Генеральному прокурору возбудить уголовное дело и проверить состояние всего гражданского флота, передает телеканал «360». Кроме того, Владимир Зеленский сообщил, что уже срочно вылетел в Киев.
Многие украинские граждане остались недовольны посланием президента. Они обратили внимание, что глава страны поздно отреагировал на страшные события. «Такое впечатление, что президент узнает все последним… Информация уже два часа в открытом доступе», «Почему такая поздняя реакция президента?», – написали возмущенные пользователи.
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Другие комментаторы напомнили Владимиру Зеленскому о его роскошном отдыхе в Омане на новогодних каникулах: «Там с Омана недалеко или отдых не к чему прерывать? Можно заехать, уволить одного местного Цемаха и все станет хорошо», «Не дали клоуну позагорать в Омане в самом дорогом отеле за счет бюджета», «А как же ваш очень важный визит в Оман?».
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Последнее: Утром 8 января самолет Boeing-737 компании «Международные авиалинии Украины» разбился после вылета из аэропорта Тегерана. Согласно предварительной версии, причиной катастрофы стали неполадки с двигателем. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли. Президент Украины принес соболезнования родным и близким жертв крушения на странице в «Фейсбуке». Лидер поручил Генеральному прокурору возбудить уголовное […]
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