Отдыхающая в Дубае Лолита Милявская показала постройневшую фигуру: «Собственная тень приносит удовольствие»

Популярная отечественная эстрадная исполнительница, актриса и телеведущая Лолита Милявская на странице в Instagram опубликовала небольшое видео, снятое на отдыхе в Дубае. Певица показала постройневшую фигуру, заметив, что собственная тень ей «приносит удовольствие».
В прошлом году Лолита Милявская рассталась с пятым супругом, тренером по игре в сквош Дмитрием Ивановым. После этого многие поклонники певицы начали замечать, что она преображается, начав стремительно худеть. Сама знаменитость объясняла, что ничего особенного не делает, а просто начала больше уделять внимание уходу за лицом и телом, подкорректировала питание и пообщалась с психологом. После Нового года Милявская улетела в Дубай, где у неё запланированы выступления, но в перерывах певица позволяет себе расслабиться и сходить на пляж.
В одном из недавно обнародованных в соцсети роликов Лолита Милявская поделилась с подписчиками, что вода ещё недостаточно прогрелась, а потому она не может набраться решительности и окунуться. При этом певица с присущим ей юмором комментирует видео, замечая, что с удовольствие созерцает в прозрачной воде собственную тень, так как в последние несколько месяцев действительно стала стройнее и может похвастаться похудевшими ногами и талией. Одна из поклонниц даже перепутала Милявскую с Волочковой, но певица ответила, что в отличие от балерины не будет демонстрировать шпагат и танцевальные элементы.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Популярная отечественная эстрадная исполнительница, актриса и телеведущая Лолита Милявская на странице в Instagram опубликовала небольшое видео, снятое на отдыхе в Дубае. Певица показала постройневшую фигуру, заметив, что собственная тень ей «приносит удовольствие». В прошлом году Лолита Милявская рассталась с пятым супругом, тренером по игре в сквош Дмитрием Ивановым. После этого многие поклонники певицы начали замечать, […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Мнение: Почему Германия будет отстаивать «Северный поток» до конца / 2 декабря
- Желтая полоса / 11 декабря
- Наука: Новое исследование подтвердило результаты «зефирного эксперимента» / 23 декабря
- Зеленский попался в хитроумную ловушку Порошенко / 29 ноября
- Мнение: Весь вечер шлют скрины. Причем некоторые, особо одаренные, еще и угрожают семье. / 7 января
- Дубовицкая резко отреагировала на призыв Борщёвой из «Comedy Woman» закрыть «Аншлаг» / 23 декабря
- Три короба / 20 декабря
- Мнение: Обиженный оборонец / 27 ноября