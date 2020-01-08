Отдыхающая в Дубае Лолита Милявская показала постройневшую фигуру: «Собственная тень приносит удовольствие»

Популярная отечественная эстрадная исполнительница, актриса и телеведущая Лолита Милявская на странице в Instagram опубликовала небольшое видео, снятое на отдыхе в Дубае. Певица показала постройневшую фигуру, заметив, что собственная тень ей «приносит удовольствие».

В прошлом году Лолита Милявская рассталась с пятым супругом, тренером по игре в сквош Дмитрием Ивановым. После этого многие поклонники певицы начали замечать, что она преображается, начав стремительно худеть. Сама знаменитость объясняла, что ничего особенного не делает, а просто начала больше уделять внимание уходу за лицом и телом, подкорректировала питание и пообщалась с психологом. После Нового года Милявская улетела в Дубай, где у неё запланированы выступления, но в перерывах певица позволяет себе расслабиться и сходить на пляж.

В одном из недавно обнародованных в соцсети роликов Лолита Милявская поделилась с подписчиками, что вода ещё недостаточно прогрелась, а потому она не может набраться решительности и окунуться. При этом певица с присущим ей юмором комментирует видео, замечая, что с удовольствие созерцает в прозрачной воде собственную тень, так как в последние несколько месяцев действительно стала стройнее и может похвастаться похудевшими ногами и талией. Одна из поклонниц даже перепутала Милявскую с Волочковой, но певица ответила, что в отличие от балерины не будет демонстрировать шпагат и танцевальные элементы.

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Последнее: Популярная отечественная эстрадная исполнительница, актриса и телеведущая Лолита Милявская на странице в Instagram опубликовала небольшое видео, снятое на отдыхе в Дубае. Певица показала постройневшую фигуру, заметив, что собственная тень ей «приносит удовольствие». В прошлом году Лолита Милявская рассталась с пятым супругом, тренером по игре в сквош Дмитрием Ивановым. После этого многие поклонники певицы начали замечать, […]