Виктория Лопырева случайно показала лицо 11-месячного сына Марка-Лионеля

Известная отечественная модель и телеведущая Виктория Лопырева в разделе Stories аккаунта Instagram перед Рождеством опубликовала небольшое видео с 11-месячным сыном Марком-Лионелем. Обычно знаменитость скрывает его лицо, но в этот раз подписчикам удалось рассмотреть внешность мальчика, повернувшегося к объективу камеры.

В начале декабря минувшего года Виктория Лопырева официально оформила отношения с возлюбленным и отцом своего первенца Игорем Булатовым. И если о свадьбе модель пояснила уже как о свершившемся факте, то показывать публике сына она продолжала категорически отказывалась, на всех фото с помощью специального фильтра скрывая лицо. Лопырева объясняла, что родители не в праве решать за маленьких детей, хотят ли те внимания посторонних и нужна ли им публичность.



Незадолго до Рождества Виктория Лопырева и Игорь Булатов приняли участие в фотосессии, приурочив её к празднованию 11 месяцев со дня рождения Марка-Лионеля. В подписи к ролику модель заметила, что подрастающий сын сейчас с большим удовольствием позирует на камеру, а вот раньше поймать удачный кадр было очень сложно. При этом мальчик, сидящий на руках у матери, постоянно крутился и в какой-то момент практически полностью повернулся лицом к камере, что дало возможность особо внимательным подписчикам рассмотреть черты ребёнка и даже определить, на кого из родителей он похож больше.

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