Мнение: Кровь за кровь: иранский ракетный удар по военным базам США в Ираке.

08.01.2020, 14:01, Разное

Иран ответил на американский теракт. По-своему асимметрично, но сурово: он просто раздолбал две базы неприятеля на территории всё того же многострадального Ирака. 

Ну, и до кучи — чудовищное совпадение с катастрофой украинского «боинга» в Тегеране. По крайней мере, пока что нет оснований считать, что это не совпадение, а чья-то злонамеренность. 

***
По факту обе атаки (и американская, и иранская) — это акты войны. Которая не объявлена. Но уже живёт своей самостоятельной жизнью. 

Теперь мяч на стороне Вашингтона. Там очень хотели «маленькой победоносной войны» вплоть до очень большой. Для этого и затевали убийство генерала Сулеймани. 

Но Белый дом молчит и путается в показаниях: то ли выступит сегодня Трамп с обращением к нации, то ли нет. 

Однако надо понимать, что на тормозах эту историю уже не спустить. По крайней мере, без дипломатического вмешательства третьей стороны. И мы знаем эту третью сторону.

Источник: Конт



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Последнее: Иран ответил на американский теракт. По-своему асимметрично, но сурово: он просто раздолбал две базы неприятеля на территории всё того же многострадального Ирака.  Ну, и до кучи — чудовищное совпадение с катастрофой украинского «боинга» в Тегеране. По крайней мере, пока что нет оснований считать, что это не совпадение, а чья-то злонамеренность.  *** По факту обе атаки […]

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