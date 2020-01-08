Мнение: Кровь за кровь: иранский ракетный удар по военным базам США в Ираке.

Иран ответил на американский теракт. По-своему асимметрично, но сурово: он просто раздолбал две базы неприятеля на территории всё того же многострадального Ирака.

Ну, и до кучи — чудовищное совпадение с катастрофой украинского «боинга» в Тегеране. По крайней мере, пока что нет оснований считать, что это не совпадение, а чья-то злонамеренность.

***

По факту обе атаки (и американская, и иранская) — это акты войны. Которая не объявлена. Но уже живёт своей самостоятельной жизнью.

Теперь мяч на стороне Вашингтона. Там очень хотели «маленькой победоносной войны» вплоть до очень большой. Для этого и затевали убийство генерала Сулеймани.

Но Белый дом молчит и путается в показаниях: то ли выступит сегодня Трамп с обращением к нации, то ли нет.

Однако надо понимать, что на тормозах эту историю уже не спустить. По крайней мере, без дипломатического вмешательства третьей стороны. И мы знаем эту третью сторону.

Источник: Конт

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Последнее: Иран ответил на американский теракт. По-своему асимметрично, но сурово: он просто раздолбал две базы неприятеля на территории всё того же многострадального Ирака. Ну, и до кучи — чудовищное совпадение с катастрофой украинского «боинга» в Тегеране. По крайней мере, пока что нет оснований считать, что это не совпадение, а чья-то злонамеренность. *** По факту обе атаки […]