Мнения: Новость ржачная, ситуация страшная

«Бабушка, а правда, что вы жили рядом с ипподромом?» – «Нееет». В этом детском анекдоте «с апреля 2018 года по настоящее время», как следует из полицейского отчета, вынуждены были жить обитатели нижегородского многоквартирного дома. Сосед «систематически» включал им лошадиное ржание на полную громкость. Против 46-летнего гражданина было возбуждено уголовное дело по статье «Истязание двух и более лиц». В начале декабря «кавалериста» взяли под арест, и теперь ему грозят совершенно конские сроки – от трех до семи лет.

«Бабушка, а правда, что вы жили рядом с ипподромом?» – «Нееет». В этом детском анекдоте «с апреля 2018 года по настоящее время», как следует из полицейского отчета, вынуждены были жить обитатели нижегородского многоквартирного дома. Сосед «систематически» включал им лошадиное ржание на полную громкость. Против 46-летнего гражданина было возбуждено уголовное дело по статье «Истязание двух и более лиц». В начале декабря «кавалериста» взяли под арест, и теперь ему грозят совершенно конские сроки – от трех до семи лет.

За этим безумным, из ряда вон выходящим случаем (это касается и преступления, и возможного наказания) скрывается настоящая огромная общероссийская беда – в РФ практически никак не защищено святое право граждан на тишину.

Проблема имеет два аспекта. С одной стороны, в самом обществе не вполне укоренилось понимание необходимости соблюдать права ближнего своего на тишину, с другой стороны – у государства практически нет инструментов защиты покоя граждан. То есть, в обычных случаях, если сосед шумит, у вас нет никаких действенных законных методов его утихомирить. Правосудие начинает как-то работать только в вопиющих ситуациях, типа конского ржания, включаемого на протяжении полутора лет каждый день.

В результате гражданам приходится решать проблему самим. Ни к чему хорошему это зачастую не приводит. Кто следит за криминальной хроникой, знает, как часто в нее попадают последствия таких разборок. В РФ ведется настоящая гражданская война за тишину, с кровопролитием, трупами с обеих сторон и применением самых разнообразных видов вооружений.

Вот несколько «боестолкновений» только за последние пару лет, «нагугленных» мною за три минуты. Перед Новым годом в суд было направлено дело 53-летнего жителя села Супсех (Анапа), который в феврале застрелил двух соседей из-за включенной ими громкой музыки. Развитие истории типично: сначала подсудимый «сделал замечание», оппоненты набросились на него с молотком, подозреваемый положил их из охотничьего ружья. Минус две жизни, еще одна жизнь поломана.

В марте прошлого года обитатель мурманских Апатитов зарезал ночного меломана, жившего через стену. В мае точно так же поступил с шумным соседом житель Дзержинска. В том же месяце в Ишимбае уже сам шумный сосед застрелил недовольного мужчину. Примерно в те же дни в Волжском получил 10 лет гражданин, разрядивший обойму в любителя послушать музыку на парковке у дома.

В марте прошлого года житель Кингисеппа пошел разбираться к нарушителю спокойствия и был зарублен катаной.

Эта кустуривщина, оборачивающаяся балабановщиной, а иногда и чистой тарантиновщиной – результат бездействия правоохранительной системы. Что уж говорить, если даже на случаи насилия полиция не всегда реагирует («вот убьют, тогда и вызывайте», ага). А рассчитывать на то, что стражи порядка приедут к соседу и попросят убавить звук или не орать (не ржать) посреди ночи – ну, просто смешно, а нашему человеку даже и стыдно. Вот и не рассчитывают.

Люди, которым не дают возможности нормально отдохнуть или тем более выспаться, – они же по степени адекватности соответствует буйным алкоголикам, у них отключаются остатки разума и включается режим «Кокорин в «Шоколаднице». И вот как это обычно происходит. Никому на самом деле не хочется встревать в конфликт и идти разбираться. Поэтому люди сначала ждут, пока оно само пройдет (не проходит), потом стучат в стену или по батареям (не помогает), потом уже, накрученные до такого состояния, что берется в руки ружье, если есть, или нож, идут «в гости». В результате если вам повезет, сможете прочитать о себе в разделе «Новости» на сайте вашего регионального ГУ МВД. Если не повезет, понятно, уже ничего никогда не сможете прочитать.

Люди более адекватные (ну или более трусливые) к шумным соседям не ходят и терпят. И это все равно калечит и убивает их, только чуть медленнее, чем соседи с самурайским мечом. Во-первых, сильные переживания разъедают человека изнутри. Во-вторых, само по себе отсутствие сна убийственно действует на здоровье. Как показали в недавнем исследовании японские ученые, даже одна бессонная ночь способна повлиять на синтез глюкозы и отработку инсулина в печени, что может привести к серьезным нарушениям метаболизма, таким как стеатоз печени и диабет второго типа. А еще, как было неоднократно доказано, нарушение сна чревато болезнями сердца, приводит к ожирению, депрессии, снижению фертильности и другим серьезным недугам.

Не говоря уже о том, как бессонная ночь сказывается на когнитивных способностях. Шумному соседу наплевать, что у вас завтра важная встреча, долгая поездка за рулем или любое другое дело, где нужно быть максимально сосредоточенным и внимательным.

Хотите получить диабет, ранний инфаркт или въехать под фуру во время семейной поездки? Не ходите к соседу, дайте ему послушать его любимые хиты в его любимое время – в четыре часа так называемого утра.

И мы еще молчим о том, что человеку нужно отдыхать не только ночью. Ваша громкая музыка, абсолютного любого жанра, которую вы включаете посреди дня для всех ваших соседей, ничем по разрушительной силе не отличается от конского ржания – как и, кстати, по своей художественной ценности (для тех, кто не собирался ее слушать).

При этом слышимость в наших человейниках такова, что единственный способ сохранить тишину – не шуметь. От чужих вечеринок не спасут ни беруши, ни шумоизоляция по стенам и потолкам, ни любые другие технические ухищрения.

Недавно ученые посчитали, когда в разных странах наступает настоящая старость – то есть, в каком возрасте человека начинают одолевать «старческие» болезни (сердечно-сосудистые, онкология, Паркинсон, Алцгеймер и тд). Оказалось, что россияне стареют в среднем к 60 годам. А, например, в благополучных европейских странах старость в полном смысле этого слова начинается местами аж в 76 лет! При этом, например, в Северной Европе и Швейцарии абсолютно драконовские законы, защищающие право на тишину – по ночам там нельзя даже сливать бачок унитаза, а собакам буквально запрещают лаять. Есть основания полагать, что не только экология, высокие зарплаты, но и уверенность в том, что твое право на тишину и покой защищены, существенным образом влияют на народное здоровье.

Короче говоря, защита сна и отдыха граждан – максимально важная вещь, вот просто на уровне общенациональной задачи. Без этого попросту невозможно сбережение народа. Наш народ, увы, не молодеет (в среднем), мы уже довольно-таки пожилой народ, и покой очень важен для нас.

Обнадеживает в этом смысле инициатива сенаторов: они предлагают инструмент, который позволит полиции во всех регионах пресекать случаи нарушения тишины в ночное время. Оказывается, не во всех субъектах федерации полиция имеет право это делать. В Совфеде предлагают ввести на всей территории РФ единый штраф для любителей пошуметь. Их предлагается наказывать на сумму до 3 тыс. рублей. Звучит неплохо, денежные наказания вообще выглядят перспективным инструментом решения проблемы, только вот штрафы, конечно же, должны быть намного, намного больше.

Но помимо того, что необходимые нормы должны быть в законах, понимание важности соответствующих вещей нужно как-то внедрить в головы граждан, чиновников и правоохранителей.

Теги:

отдых

,

гражданские права

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: «Бабушка, а правда, что вы жили рядом с ипподромом?» – «Нееет». В этом детском анекдоте «с апреля 2018 года по настоящее время», как следует из полицейского отчета, вынуждены были жить обитатели нижегородского многоквартирного дома. Сосед «систематически» включал им лошадиное ржание на полную громкость. Против 46-летнего гражданина было возбуждено уголовное дело по статье «Истязание двух и […]