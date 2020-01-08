Толчком к развитию целиакии может стать реакция на бактериальную инфекцию

Целиакия является наследственным заболеванием, но существуют факторы, способствующие ее развитию. Главным фактором считается повышенная активность иммунной системы.
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В результате нового исследования ученых Института биомедицинских исследований имени Монаша (Австралия) стало ясна природа патологической выработки аутоиммунных антител против глютена — белка, который содержится в зерновых культурах, таких как пшеница, рожь, ячмень и овес. Ранее было показано, что у пациентов с целиакией активация Т-клеток иммунной системы приводит к воспалительному ответу в тонкой кишке, вызывая широкий спектр симптомов, включая диарею, вздутие живота и нарушение всасывания питательных веществ. У ученых возникла идея, что такая аномальная реакция на глютен развивается неслучайно. Он может напоминать иммунной системе реального врага, например, бактерию. Эта догадка нашла свое подтверждение: оказалось, что существует определенное сходство между глютеном и белками, которые содержатся в некоторых бактериях. «Агрессивная реакция на бактериальные белки по ошибке может распространиться на глютен. Эти данные позволят по-новому взглянуть на диагностику и лечение целиакии», — считают авторы исследования.
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Последнее: Целиакия является наследственным заболеванием, но существуют факторы, способствующие ее развитию. Главным фактором считается повышенная активность иммунной системы. Tweet В результате нового исследования ученых Института биомедицинских исследований имени Монаша (Австралия) стало ясна природа патологической выработки аутоиммунных антител против глютена — белка, который содержится в зерновых культурах, таких как пшеница, рожь, ячмень и овес. Ранее было показано, что […]
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