Ребрик показала растяжку

Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик в Instagram показала растяжку в положении стоя.

«Не мешало бы немного размяться», – написала она.

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Не завадило б трохи розім’ятися…. * #гімнасткирулять #доситьїсти На мені до речі костюм з нашої спільної ексклюзивної колаборації @solh&Лілія Ребрик. Обожнюю його * . Пишаюся, що така крута колекція вийшла. Переглянути її та замовити щось можна на сайті @solh.ua .

Публикация от Лілія Ребрик (@liliia.rebrik) 5 Янв 2020 в 2:23 PST

Лилия Ребрик родилась 8 мая 1981 года в Черновцах. Она мастер спорта по художественной гимнастике. Работает в Киевском академическом молодом театре с 2001 года.

В 2011 году она участвовала в шоу «Танцы со звездами» на телеканале СТБ. Вела на этом же канале шоу «Танцуют все!».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик в Instagram показала растяжку в положении стоя. «Не мешало бы немного размяться», – написала она. Посмотреть эту публикацию в Instagram Не завадило б трохи розім’ятися…. * #гімнасткирулять #доситьїсти На мені до речі костюм з нашої спільної ексклюзивної колаборації @solh&Лілія Ребрик. Обожнюю його * . Пишаюся, що така крута колекція вийшла. Переглянути […]