МАУ опубликовала список погибших из украинского экипажа самолета, разбившегося в Иране

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» 8 января на своем сайте опубликовала список погибших украинцев из экипажа разбившегося в иранском Тегеране самолета.
Пилоты:
Наумкин Алексей Евгеньевич
Гапоненко Владимир Иванович
Хоменко Сергей Анатольевич.
Бортпроводники:
Статник Екатерина Олеговна
Матьков Игорь Валерьевич
Микитюк Мария Михайловна
Лихно Денис Михайлович
Овчарук Валерия Евгеньевна
Сологуб Юлия Николаевна.
Пассажирский самолет Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» разбился 8 января в Тегеране вскоре после взлета. В МИД Украины заявили, что выживших в результате авиакатастрофы нет.
На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа, в том числе 11 граждан Украины.
В министерстве дорог и городского развития Ирана заявили, что причиной крушения самолета украинской авиакомпании МАУ стал пожар в отсеке двигателей.
Офис Генерального прокурора Украины начал расследование авиакатастрофы. Уголовное производство открыли по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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