Новый внедорожник компании Toyota дебютирует во второй половине 2020 года

Не секрет, что в настоящее время японская компания Toyota работает над созданием маленького внедорожника, который в модельном ряду производителя расположится ниже модели C-HR.

Также имеются сведения, согласно которым новинка будет построена на базе той же платформы, что и новое поколение модели Yaris.

Зарубежное издание Auto Express сообщает, что новый внедорожник японского производителя будет представлен во второй половине текущего года. Конкурентами новинки станут Renault Captur и Nissan Juke.

Новый кроссовер Toyota по размерам будет схож с большинством современных моделей Supermini. Это означает, что длина транспортного средства будет составлять менее 4000 мм. Выход в свет рассматриваемой новинки позволит японскому производителю впервые появится в европейском сегменте B-SUV.

Исполнительный вице-президент европейского подразделения Toyota Мэтт Харрисон говорит о том, что упомянутый сегмент неуклонно растет, оттягивая клиентов от сегмента С (Toyota Corolla, VW Golf). Господин Харрисон также отметил, что успех модели C-HR на европейском рынке не означает, что производитель может стать лидером сегмента.

Новый внедорожник на базе модели Yaris станет второй моделью Toyota, использующей гибкую архитектуру GA-B, в которой предусмотрены распорки спереди и торсионная балка сзади. Новинка должна быть чуть длиннее и примерно на 40 мм выше своего так называемого донора, а также отличаться от него более длинной колесной базой и более широкими колёсами. Платформа также совместима с более изысканной многозвенной задней подвеской, что указывает на то, что Toyota может предлагать и полноприводные версии.

Скорее всего, новый внедорожник Toyota будет предлагаться с гибридными трансмиссиями, в том числе с электрифицированным 1,5-литровым двигателем мощностью 113 лошадиных сил, который используется хетчбэком Yaris. Производитель может предложить и 1,5-литровый бензиновый агрегат, но только на определенных рынках и в случае наличия приемлемого спроса.

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Последнее: Не секрет, что в настоящее время японская компания Toyota работает над созданием маленького внедорожника, который в модельном ряду производителя расположится ниже модели C-HR. Также имеются сведения, согласно которым новинка будет построена на базе той же платформы, что и новое поколение модели Yaris. Зарубежное издание Auto Express сообщает, что новый внедорожник японского производителя будет представлен во […]