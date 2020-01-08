США решили вывести военных с базы в Кувейте

Министр обороны Кувейта Насер аль-Ахмад ас-Сабах заявил, что США известили его о намерении вывести своих военнослужащих с базы «Арифджан» в течение трех дней, информирует агентство Kuna.

«Мы получили письмо от командующего американскими войсками в Кувейте о том, что США выведут свои войска с военной базы «Арифджан» в течение трех ближайших дней»,– сообщил министр, передает РИА «Новости».

Он отметил неожиданность данного решения США, уточнив, что Кувейт ведет переговоры по этому вопросу с Пентагоном и Центральным командованием войск США.

База «Арифджан» является важным логистическим пунктом для США в регионе.

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