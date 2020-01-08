Такая нежность: Пинк и Кэри Харт трогательно поздравили друг друга с годовщиной свадьбы

Чтобы отметить это событие, Кэри опубликовал в соцсетях несколько снимков из семейного альбома. Один из них — со дня свадьбы в Коста-Рике. Пинк в белом платье невесты и с мелкими кудрями, собранными повязкой с бантом, позирует вместе с мужем на фоне океана в свадебной арке из белых роз.

14 лет я женат на удивительной женщине. Я так горд той жизнью, которую мы построили вместе. Мы оба из неблагополучных семей, и мы сделали выбор в пользу наших отношений, над которыми усердно работали. И посмотри на нас сейчас! Мы были двумя неудачниками, когда встретились, мы выросли вместе, и теперь у нас удивительная семья. Спасибо, что ты мой лучший друг (я знаю, что тебе это не нравится) и потрясающая мама для наших детей. Я люблю тебя, —

.⠀написал под снимками Харт.

Пинк не осталась в долгу. В своем Instagram она опубликовала первый их поцелуй в новом статусе, а также хронологию семейной жизни с Кэри в еще девяти снимках.

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Публикация от Carey Hart (@hartluck)7 Янв 2020 в 6:48 PST

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Публикация от P!NK (@pink)7 Янв 2020 в 9:08 PST

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Так много лет, так много причесок…мы в браке уже очень долгое время, дорогой. Он неидеален, но я благодарна, что он наш. Я люблю нашу семью. Спасибо, что прикрываешь меня спереди, сбоку и сзади. Ты настоящий мужчина, Кэри Харт, — написала Пинк на своей страничке.

Пинк с мужем Кэри

Напомним, Пинк и Кэри Харт познакомились в начале 2000-х на съемках клипа певицы на песню Just Like a Pill и вскоре начали встречаться. За четыре года романа мотогонщик дважды просил Пинк стать его женой, но она отказывалась. А в 2005-м сама сделала Харту предложение руки и сердца, показав ему во время мотогонки таблички с надписями «Ты женишься на мне?» и «Я не шучу».

Пара сыграла свадьбу в 2006 году на Коста-Рике, но через два года объявила о расставании. Тем не менее расторгать брак Пинк и Кэри не спешили – спустя еще два года они возобновили отношения, а еще через год, 2 июня 2011 года, на свет появилась Уиллоу Сейдж. А 26 декабря 2016 года у пары родился сын Джеймсон.

Кстати, в этом году Пинк намерена сделать перерыв в музыкальной карьере, а все свободное время посвятить мужу и детям.

Уиллоу вернулась в школу. Джеймсон скоро пойдет в детский сад. Так что этот год для меня пройдет под знаком семьи. И у Кэри тоже много чего происходит. Он меня очень поддерживает, ходит за мной по всему миру, и теперь моя очередь сделать для него то же самое, —

признавалась певица в интервью Entertainment Tonight.

Предлагаем посмотреть, как менялись Пинк и Кэри Харт на протяжении почти 20 лет отношений. Для просмотра фотографий пройдите в галерею.

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