El Periódico — Гуаидо вернул контроль над парламентом и вновь принёс присягу

Глава венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо принёс присягу, повторно провозгласив себя временным президентом страны, с трибуны Национальной ассамблеи, передаёт El Periódico. Как отмечается, за несколько минут до того, как оппозиции удалось прорвать полицейское оцепление, здание парламента покинул Луис Парра, который провёл первое заседание в роли нового спикера парламента.



Reuters

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо и его сторонники сумели прорваться через оцепление полиции и войти в здание Национальной ассамблеи, пишет El Periódico.

Издание напоминает, что, несмотря на то, что силы безопасности, преданные президенту Николасу Мадуро, не пустили оппозицию в здание венесуэльского парламента, на заседании, прошедшем в воскресенье вне его стен, Гуаидо был вновь избран на пост председателя Национальной ассамблеи. В его поддержку высказались 100 из 167 парламентариев.

«Диктатура и её пособники выставили себя на посмешище и сбежали», — заявил оппозиционер после того, как принёс присягу и вновь провозгласил себя временным президентом страны. Исполнив вместе со своими сторонниками гимн Венесуэлы, Гуаидо добавил: «В Национальной ассамблее, сформированной в воскресенье, несмотря на военный захват парламента, начинается период регулярных заседаний», отметив, что у него есть сразу несколько планов по свержению правительства Мадуро.

При этом ранее главой Национальной ассамблеи себя объявил депутат Луис Парра, который является политическим оппонентом Гуаидо. Однако «скандальное» назначение сторонника Мадуро законным признала только Россия.

Как отмечает El Periódico, во вторник прошло заседание парламента во главе с Паррой. Пообещав смягчить «чрезвычайную гуманитарную ситуацию» в стране перед немногими явившимися сторонниками, он покинул здание за несколько минут до прихода оппозиции.

Бывший председатель Национальной ассамблеи и оппозиционер Энри Рамос Аллуп назвал состоявшееся заседание «фарсом».

«Парра сбежал. И правильно сделал, что сбежал. Потому что он понимает серьёзность совершённого им злодеяния. Вы видели, что у них не было большинства. Они не голосовали», — отметил Рамос.

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Последнее: Глава венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо принёс присягу, повторно провозгласив себя временным президентом страны, с трибуны Национальной ассамблеи, передаёт El Periódico. Как отмечается, за несколько минут до того, как оппозиции удалось прорвать полицейское оцепление, здание парламента покинул Луис Парра, который провёл первое заседание в роли нового спикера парламента. Reuters Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо и его […]