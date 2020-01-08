Общество: 2019-й стал годом демографического парадокса

Одним из важнейших итогов 2019 года стало существенное повышение продолжительности жизни россиян. Одновременно с этим чиновники бьют тревогу — численность населения страны снова начала снижаться. Откуда же взялась столь парадоксальная ситуация, снижение численности населения, но при этом увеличение его сроков жизни?

Министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что продолжительность жизни россиян по итогам десяти месяцев 2019 года составила 73,4 года, что больше на полгода показателей аналогичного периода 2018 года. Если же сравнивать этот показатель с 2008 годом, то разница будет и вовсе впечатляющей — тогда россияне в среднем жили только 67,95 лет.

В то же вермя, за десять месяцев 2019 года превышение числа умерших над числом родившихся, составила 259,6 тысячи человек, выше этот показатель был только в 2008 году, когда население РФ уменьшилось на 362 тысячи человек.

В чем же кроется причина такой, казалось бы, странной статистики, по которой жители РФ живут дольше, но умирать в абсолютных цифрах стали снова чаще?

Сверхсмертность уходит

Начнём с того, как мы жили в прошлом. На протяжении всего ХХ века продолжительность жизни в РФ значительно отставала от продолжительности жизни в странах первого мира. Для примера, в самом благополучном, советском ещё 1988 году, продолжительность жизни достигла 69,44 года при том, что в похожих по демографической динамике США этот показатель составил уже тогда 74,77 года.

Кстати, для примера, в том же году показатель продолжительности жизни в Китае составлял всего лишь 69 лет, но уже вскорости ситуация резко поменялась. В Китае продолжительность жизни росла и обогнала российскую уже через два года, а вот в России, на фоне развала СССР, экономического кризиса и падения социальных стандартов, продолжительность жизни покатилась под откос. В 1994 году РФ упала по этому важнейшему демографическому параметру к уровню стран третьего мира, поставив антирекорд в 64,47 года по средней продолжительности жизни.

Медленное восстановление в период 1994-1998 годов снова прервалось в год знаменитого дефолта — и к 2003 году россияне достигли следующего провала по продолжительности жизни, который составил 65,05 года. После этого момента мы живём в постоянной тенденции к увеличению продолжительности жизни. Как это, кстати, и положено для страны, которая хочет относить себя к развитым, а не к развивающимся.

Мировым рекордсменом по продолжительности жизни в 2019 году, судя по всему, по-прежнему останется Япония — там средняя продолжительность жизни составит 85,03 года, согласно прогнозу Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН (UN DESA). В США в 2019 году продолжительность жизни ожидается на уровне в 79,11 лет, а КНР — 77,47 лет.

Как видите, разрыв между Россией и другими крупными развитыми странами остаётся, но катастрофы 1990 и начала 2000 годов уже нет и в помине. Страна активно навёрстывает отставание по продолжительности жизни, которое дамокловым мечом висело над ней, по сути, весь ХХ век. Ведь низкая продолжительность жизни — это не просто поломанные судьбы и жизни, но и отражение массы социально-экономических проблем, начиная от болезней, детской смертности и несчастных случаев и заканчивая наркоманией, алкоголизмом, убийствами и самоубийствами.

Каким же образом меняются эти негативные факторы, которые влияют на продолжительность жизни в стране?

На что повлиять мы не можем

Стоит сказать, что в РФ до сих пор наблюдается громадный, практически патологический разрыв между продолжительностью жизни мужчин и женщин. По данным того же UN DESA, в 2019 году он составит около 10 лет, в то время, как в большинстве стран он равняется 4-6 годам. Причины сверхсмертности среди российских мужчин прекрасно известны — это болезни сердечно-сосудистой системы и новообразования (рак), а также вредные привычки, в первую очередь — курение и алкоголизм. Кстати, большая часть сверхсмертности российских мужчин от болезней в той или иной степени связаны с вредными привычками или же неправильным образом жизни.

Если убрать эти хорошо известные факторы и их негативное влияние на продолжительность жизни, то разрыв между мужчинами и женщинами в РФ всё равно сохранится на уровне выше, чем у других стран. До последнего времени было популярно списывать этот факт на некие «деструктивные действия» властей или же, того смешнее, на загадочный «русский характер». Мол, мужики в РФ жить не хотят — или им не дают, вот и умирают чаще и раньше. Хотя, казалось бы, дефицит мужчин должен создавать обратную картину — меньшее их число было бы стимулом для больших внимания и заботы, как со стороны слабого пола и государства, так и со стороны их самих.

Однако в реальности никакой «русской загадки» нет, что выяснилось в результате одного научного исследования. Исследователи из Германии, Португалии, Чехии и РФ в 2018 году рассчитали воздействие глобального потепления на смертность на примере нашей страны. Россию выбрали в качестве объекта исследования не случайно — только в российском континентальном климате можно в течение календарного года «насладиться» как зимним холодом в -40 Сº, так и летней жарой в +40 Сº

Как вы уже догадались, даже единичный жаркий день с температурой выше +25 Сº уже увеличивал среднюю смертность. То же самое происходило и при сильном холоде — температуры ниже -23 Сº тут же оказывали крайне негативное влияние на смертность. При сравнении данных по смертности для одиночных холодных дней и для их последовательности выяснилось, что наибольшее влияние оказывают более длительные периоды низких температур. Кроме того, выяснилось, что смертность была выше при любых температурах ниже +19 Сº, однако эффект этот был заметно слабее, чем при температурах ниже -23 Сº — после этой отметки смертность росла лавинообразно. Оказалось, что люди на деле достаточно хрупкие создания. Мы не ощущаем этого, но комфортно мы можем жить только в очень узком температурном диапазоне — от +19 Сº до +25 Сº. Всё, что выше или ниже этих пределов, тут же ведёт к дополнительной, избыточной смертности.

Отсюда становится понятным и причина сверхусилий и неудач РФ в деле «догнать и перегнать» другие страны с более мягким климатом — в нашей стране всегда будут зимние морозы и летняя изнуряющая жара, как бы мы не боролись с курением или алкоголизмом. Так что, если кому-то и не понравился теплый декабрь 2019 года, стоит понимать, что он сохранил немало жизней.

А при чём здесь мужчины, спросит внимательный читатель? Всё дело в том, что холод и жара очень по-разному влияют на слабый и сильный пол, прямо противоположно их общепринятым эпитетам. Как выяснилось в том же исследовании, каждый жаркий день с температурой выше +25 Сº увеличивал среднюю смертность среди российских мужчин на 20,86 человека на миллион населения, а для женщин — лишь на 12,32 на миллион.

Та же картина была и с холодом — каждые сутки с температурой ниже -23 Сº градусов по Цельсию увеличивали смертность на 25,51 человека на миллион для мужчин и на 16,06 — для женщин.

Стоит понимать, что в РФ минимум три месяца в году действительно холодно, а ещё один месяц — по-настоящему жарко. Поэтому сверхсмертности от жары и холода за календарный год «набегает» достаточно много, и весьма скромные относительные цифры превращаются в добрых 200 000 человек на 146-миллионную страну. А это уже сравнимо со смертностью от других причин — так, в 2018 году от болезней системы кровообращения умерло 841 915 человек, 366 522 человек скончалось от других классов болезней, 288 756 россиян умерло от новообразований, а 59 803 — от болезней органов дыхания. Так что, в каждой из этих официальных причин смерти «сидят» российские холод и жара, от которых в условиях нашей страны спастись практически нереально.

Кстати, в том же исследовании учёные посчитали, что в целом для РФ глобальное потепление выгодно — сильные зимние холода из страны уйдут, а вот лето станет более дождливым и менее жарким. Кроме того, выяснилось, что к жаре люди адаптируются всё-таки лучше: в южных районах РФ сутки со средней температурой выше +25 Сº не ведут к повышенной смертности ни у мужчин, ни у женщин. А вот с холодом такой фокус не проходит — смертность в холодные дни растёт даже в северных регионах России.

На что повлиять в наших силах

Одной из главных причин смертности россиян продолжают оставаться внешние причины. В эту размытую категорию считают много чего — убийства и самоубийства, автомобильные катастрофы, гибель людей в пожарах, другие несчастные случаи. Смертность от внешних причин по-прежнему остаётся в числе одного из главных факторов сверхсмертности в России. В 2018 году от внешних причин умерло 131 252 российских граждан.

Влияние смертности от внешних причин на продолжительность жизни, тем не менее, наиболее значительно — в отличии от большинства болезней, которые «догоняют» нас уже обычно в старческом возрасте, смерть от внешних причин часто забирает жизни в самом расцвете. Статистика показывает, что эта категория сокращает продолжительность жизни на 2,6 года у мужчин и на 0,7 года у женщин.

Список внешних причин смерти, входящий в международную статистическую классификацию болезней и причин смерти (МКБ-10) был стандартизирован Всемирной ассамблеей здравоохранения в 1989 году, РФ использует его с 1999 года. В него входят около двух десятков причин смерти, мы же остановимся лишь на основных. В РФ это дорожно-транспортные происшествия, самоубийства, убийства и отравления алкоголем.

В случае ДТП абсолютный максимум, как ни странно приходится на 1991 год — тогда в РФ на дорогах погибло 37 510 человек. С тех пор, несмотря на рост автомобилизации, смертность на дорогах в РФ только снижается — и в 2018 году в ДТП погибло уже только 16 400 человек. Понятным образом на эту положительную динамику действует и снижение потребления алкоголя в стране, но об этом чуть ниже.

Число убийств в РФ в 2018 году также в очередной раз снизилось и составило 8574 человека. Что составляет 5,93 убийства на 100 000 человек. Для сравнения, в США эта цифра составила 17 284 человека в 2017 году, что соответствует уровню в 5,31 убийства на каждые 100 000 человек населения страны. Иногда в статистике можно встретить данные о том, что в РФ якобы в два раза больший уровень убийств — около 9 убийств на 100 000 человек, но это лишь артефакт статистики: по РФ любят приводить данные по «уголовным статьям», включая и покушения на убийство, в то время как в США считают «по трупам», учитывая только жертв убийств.

Такой же статистический артефакт есть и с самоубийствами, что привело к показательному вбросу «в РФ растёт уровень самоубийств», что вызвало бурное обсуждение в сети в октябре 2019 года, со ссылками на отчёт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Согласно этому документу, РФ якобы вошла в тройку стран с наибольшим уровнем самоубийств. Правда — только среди мужчин. В отчёте ВОЗ была указана совершенно невообразимая цифра в 48,3 самоубийства на 100 000 мужского населения России, правда, с пометкой о том, что это лишь «стандартизованные по возрасту показатели». Нетрудно посчитать, что согласно данным ВОЗ только российских мужчин за год должно было «самоубиваться» больше 35 000 человек, и ещё около 5 000 российских женщин.

Кстати, в том же отчёте на голубом глазу говорилось, что ещё в 2000 году в РФ был и вовсе запредельный уровень самоубийств среди мужчин — 85,8, что и вовсе было абсолютным мировым рекордом, а российские самоубийства были бы и вовсе практически единственной причиной смерти в РФ на рубеже веков. Правда, и для случая 2000 года мы находим лишь общую ссылку на «стандартизованные по возрасту показатели», но не абсолютные цифры самоубийств.

Впрочем, эти цифры вполне буднично есть на сайте Росстата, причём стандартизированные по списку внешних причин смерти, согласно МКБ-10. Согласно этим данным, в 2012 году в РФ добровольно расстались с жизнью 29 735 человек, а в 2018 году — уже лишь 18 206 человек. Как видите, реальная абсолютная цифра самоубийств в РФ где-то вдвое ниже, чем по «абстрактно-умозрительным» данным ВОЗ, причём ссылка на МКБ-10 однозначно указывает на причину смерти. Для сравнения: в 2000 году количество самоубийц в РФ составило 56 934 человека, так что за двадцать лет число самоубийств снизилось в три раза при весьма незначительном изменении численности населения России. Не будут столь вопиющими и относительные цифры — согласно данным Росстата, в РФ наблюдается 12,4 случая самоубийств на 100 000 населения, 4 у женщин и 22,1 у мужчин.

Вполне на мировом уровне для большинства развитых стран, с отличием даже в лучшую сторону.

Ну и, наконец, об алкоголе. По оценке ВОЗ, потребление алкоголя на душу населения в РФ снизилось на 43% с 2003 по 2016 год, более детально о динамике алкоголизма в РФ и в мире можно посмотреть на соответствующих картах ВОЗ, выбрав раздел «alcohol and health». Об этой же тенденции сообщила и министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, которая сообщила, что потребление алкоголя в РФ за последние восемь лет сократилось с 18 до 9,3 литра на душу населения.

Стоит сказать, что отравления алкоголем были одной из главных статей смертности от внешних причин в 1990 годы: в 1994 году был зарегистрирован печальный антирекорд, когда от отравлений алкоголем за год ушло из жизни 55 500 россиян. Второй всплеск отравлений алкоголем пришёлся уже на первый период «сытости»: в 2003 от «зелёного змия» расстались с жизнью 45 049 жителей России. С тех пор позитивная динамика снижения потребления алкоголя вызвала ожидаемые изменения: с 2003 года в РФ наблюдается постоянное снижение смертности от отравлений алкоголем, и в 2018 году от этой внешней причины скончалось всего 5568 человек.

Впрочем, в 2019 эта тенденция была сломана: в ушедшем году ожидается более 6000 смертей от отравления алкоголем. Однако общая картина всё равно остаётся положительной — снижение потребления алкоголя влияет также на болезни, которые вызваны чрезмерным употреблением спиртного — цирроз печени, панкреонекроз и сердечно-сосудистые патологии, которые в статистике относятся к разделам «смертность от болезней системы пищеварения» и «смертность от болезней кровообращения».

Так в чём же причина сокращения населения России?

Сотни тысяч человек естественной убыли населения РФ — объективный процесс. Мы не «умираем чаще и больше» — это неправда, смертность в РФ вот уже который год падает по большинству существенных статей. Мы стали меньше рожать и стареем, как нация — вот где грустная реальность.

Россия уже давно живёт в условиях неполного демографического воспроизводства — стандартом «успешной» семьи обыденно считается два, максимум три ребёнка, один ребёнок — достаточно частый случай, а немалая часть населения и вовсе исповедует доктрину «без детей». Как следствие, в РФ наблюдается 1,75 рождений в расчете на одну женщину, что ниже уровня обычного, а не расширенного производства. Кстати, у побившей рекорды долголетия Японии ситуация с рождаемостью ещё хуже — там всего лишь 1,44 ребёнка в расчёте на одну женщину, в силу чего японцы стареют ещё быстрее россиян.

Ещё одним моментом, который вызвал антирекорд прироста российского населения в 2019 году, стала «рваная» демографическая динамика. Сейчас во взрослую жизнь вступают сразу два поколения — «дети» 1990 годов и «внуки» родившихся во время Великой Отечественной войны. По сути дела, это одни и те же люди, но их очень мало — в оба этих исторических периода рожали очень мало, и демографические волны наложились друг на друга. Как ни печально, но следующие 5-10 лет РФ будет жить только в понижающей демографической динамике, а население страны будет весьма незначительно расти. Или же, что гораздо более вероятно — медленно снижаться.

Поэтому, друзья — следите за здоровьем. Рожайте детей. Водите автомобиль аккуратно. Не пейте лишнего. Не ходите без шапочки на холоде и без панамки в жару. Не убивайте ближних или себя.

Живите.

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