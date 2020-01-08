Елена Яковлева раскритиковала спектакль Кирилла Серебренникова

08.01.2020, 13:30, Разное

Елена Яковлева раскритиковала спектакль Кирилла Серебренникова. Она считает недопустимым использовать матерные выражения во время проведения культурных событий.
Актриса Елена Яковлева высказалась насчет использования нецензурных выражений в театральных постановках. Она считает, что в окружающей действительности и без того хватает матерных слов, потому в произведения искусства их включать не стоит. Артистка не испытывает симпатию к подобным работам. Она рассказала, что присутствовала на спектакле Кирилла Серебренникова, где в течение всего времени со сцены сыпался мат. Досидеть до конца постановки Яковлева не смогла и покинула театр.

Актриса предполагает, что, возможно, это некая ступень развития современного искусства или способ донести информацию до публики иным путем, но ей неприятно присутствовать при этом в зале. Мнения поклонников на этот счет разделились. Одни пишут, что мат – это полноправная часть языка, которая передает колорит обстановки и характер персонажа, другие согласились с Яковлевой и считают ругательства неприемлемыми для использования в произведениях.



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