Началась встреча Путина и Эрдогана «один на один»

08.01.2020, 13:26, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начали переговоры в Стамбуле в формате «один на один» в присутствии переводчиков.

Встреча двух лидеров проходит в закрытом для прессы режиме, информирует «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что одной из главных тем переговоров станет напряженность в отношениях Вашингтона и Тегерана на фоне убийства иранского генерала Касема Сулеймани.



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Последнее: Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начали переговоры в Стамбуле в формате «один на один» в присутствии переводчиков. Встреча двух лидеров проходит в закрытом для прессы режиме, информирует «Интерфакс». Ранее сообщалось, что одной из главных тем переговоров станет напряженность в отношениях Вашингтона и Тегерана на фоне убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

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