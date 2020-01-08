Началась встреча Путина и Эрдогана «один на один»

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начали переговоры в Стамбуле в формате «один на один» в присутствии переводчиков.
Встреча двух лидеров проходит в закрытом для прессы режиме, информирует «Интерфакс».
Ранее сообщалось, что одной из главных тем переговоров станет напряженность в отношениях Вашингтона и Тегерана на фоне убийства иранского генерала Касема Сулеймани.
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Последнее: Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начали переговоры в Стамбуле в формате «один на один» в присутствии переводчиков. Встреча двух лидеров проходит в закрытом для прессы режиме, информирует «Интерфакс». Ранее сообщалось, что одной из главных тем переговоров станет напряженность в отношениях Вашингтона и Тегерана на фоне убийства иранского генерала Касема Сулеймани.
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