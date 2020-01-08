До конца 2020 года Audi покажет самый роскошный кроссовер Q9

Премиум-бренд Audi намерен удивить поклонников своей продукции. Уже до конца текущего, 2020 года немецкая компания представит наиболее роскошный кроссовер под названием Q9.

Автоконцерн готовит расширение своей модельной линейки, стремясь при этом захватить как можно больше категорий на международном рынке транспортных средств. Уже сейчас в ассортименте Audi есть едва ли не все типы машин элитного сегмента. В этом же году руководство корпорации приняло решение вывести на рынок новый флагман — кроссовер Audi Q9. Как заявляют в пресс-службе немецкого бренда, это будет самый дорогой и комфортабельный автомобиль в своей группе.

Новинка получит наибольшие габариты, внутри будет сразу три ряда кресел. Выпуском такой машины производитель хочет составить серьезную конкуренцию популярным автомобилям конкурентов X7 и GLS соответственно от BMW и Mercedes-Benz. Кроме традиционного варианта, скорее всего, будет разработана электроверсия машины. Ее мощность составит 592 лошадиные силы, что, несомненно, прибавит модели популярности.

Все подробности грядущей новинки пока не раскрываются, однако название компания уже зарегистрировала официально. В салонах продаж автомобилей флагман с наиболее роскошным оснащением появится уже в текущем году. А компанию ему составит ещё одна новинка от Audi — модель TT, которая призвана заменить несколько устаревшие Sportback A3 и A5. Эти машины производитель также оснастит гибридными силовыми агрегатами, дополнительно выведя в релиз электрокар.

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Последнее: Премиум-бренд Audi намерен удивить поклонников своей продукции. Уже до конца текущего, 2020 года немецкая компания представит наиболее роскошный кроссовер под названием Q9. Автоконцерн готовит расширение своей модельной линейки, стремясь при этом захватить как можно больше категорий на международном рынке транспортных средств. Уже сейчас в ассортименте Audi есть едва ли не все типы машин элитного сегмента. […]