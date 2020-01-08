Посольство Украины в Иране изменило мнение о причинах авиакатастрофы

08.01.2020, 13:19, Новости дня

Все заявления о причинах крушения украинского самолета под Тегераном не являются официальными, заявило посольство Украины в Иране.

«Информация о причинах авиакатастрофы выясняется комиссией. Любые заявления о причинах аварии до решения комиссии не носят официального характера», – говорится в сообщении на сайте посольства.

Координатор оперативной кризисной группы Государственной консульской службы МИД Украины Максим Коваленко не назвал вероятные причины крушения авиалайнера, отметив, что сейчас в Иране работает комиссия, которая расследует их.

«Версий пока что тоже нет, поскольку это только что случилось», – приводит его слова «Интерфакс».

Ранее посольство Украины в Иране заявляло, что крушение самолета произошло из-за аварии двигателя, а версия теракта якобы исключена.  

Напомним, в Тегеране разбился украинский авиалайнер Boeing 737. Позже появилось видео падения воздушного судна.  По данным Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины в авиакатастрофе погибли 177 человек – 168 пассажиров и девять членов экипажа. Как заявили в Иране, причиной авиакатастрофы стало возгорание двигателя. В МИД Украины заявили о гибели 82 иранцев, 63 граждан Канады, 11 – Украины (9 членов экипажа), 10 – Швеции, 4 – Афганистана, по 3 – ФРГ и Великобритании.



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Последнее: Все заявления о причинах крушения украинского самолета под Тегераном не являются официальными, заявило посольство Украины в Иране. «Информация о причинах авиакатастрофы выясняется комиссией. Любые заявления о причинах аварии до решения комиссии не носят официального характера», – говорится в сообщении на сайте посольства. Координатор оперативной кризисной группы Государственной консульской службы МИД Украины Максим Коваленко не назвал […]

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