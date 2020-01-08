В Армении арестовали автора фейка о том, что премьер Пашинян поздравил Трампа с убийством Сулеймани

В Ереване арестовали автор фейковой новости о том, что премьер-министр Армении Никол Пашинян якобы поздравил президента США Дональда Трампа в связи с убийством иранского генерала Касема Сулеймани.

«Автору фейковой страницы в «Фейсбуке» на имя Дианы Арутюнян предъявлено обвинение по статье «Разжигание расовой, религиозной или национальной ненависти с использованием СМИ» Уголовного кодекса Армении. Мерой пресечения в его отношении избран арест», – сообщили в пресс-службе Службы национальной безопасности.

Пост, о котором идет речь, был написан 3 января на странице пользователя Facebook «Диана Арутюнян». В нем было сказано, что Пашинян якобы поздравил президента США с успешными действиями в отношении высокопоставленного военного Ирана.

«Эта ложная информация из поста получила распространение в азербайджанских и иранских СМИ», – заявили тогда в СНБ Армении.

​Ереван поддерживает тесные связи и с США, и с Ираном, поэтому сам Пашинян на своей официальной странице в соцсетях отрицал, что поздравлял Трампа с убийством Сулеймани, и призывал США и Иран к «сдержанности».

Один из самых влиятельных чиновников Ирана – командир элитного подразделения иранского Корпуса стражей Исламской революции генерал-майор Касем Сулеймани – был убит ночью 3 января вблизи международного аэропорта Багдада в Ираке во время спецоперации США.

Сулеймани убили спустя несколько дней после того, как шиитские группировки, которые связывают с КСИР и «Кудс», попытались взять штурмом посольство США в Багдаде.

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