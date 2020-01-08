В Казахстане детям из бедных семей за госсчет будут выдавать овсянку, молоко, мыло и гематоген

Казахстанские власти объявили, что с 2020 года все дети дошкольного возраста из малообеспеченных семей будут ежемесячно получать набор продуктов и набор гигиенических средств, передает Tengrinews.kz. Выдавать наборы начнут с февраля, поручение ввести такие пакеты для дошкольников содержалось в недавнем послании президента Казахстана Токаева.

В наборах для детей от одного до трех лет будет: молоко, детское печенье, каша, пюре, крупа кукурузная, овсяные хлопья.

Дети от трех до шести лет получат: молоко, макароны, овсяные хлопья, масло подсолнечное, гематоген, детское печенье, молочные подушечки, крупы и мед.

В гигиенический набор, который будет выдаваться отдельно, входят: детский крем, мыло, зубная паста, хозяйственное мыло, шампунь, стиральный порошок.

«Перечень согласован с Министерством здравоохранения. Это не означает, что набора хватит на месяц, он идет как дополнительная помощь», – пояснил министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов, представляя программу пакетов.

Власти утверждают, что пакеты будут выдавать на каждого ребенка в малообеспеченной семье: то есть если в семье четыре ребенка, то положено четыре продуктовых и четыре гигиенических набора. В каждой области будут открыты специальные пункты выдачи пакетов.

На программу помощи в бюджете Казахстана выделено 14 миллиардов тенге (более $37 млн).

В Казахстане с февраля прошлого года продолжаются протесты многодетных семей. Сотни женщин пикетировали административные здания и добивались встреч с чиновниками: они требовали повысить им государственные пособия на детей и дать социальные квартиры, а также требовали ввести льготы для многодетных семей.

Большинству матерей от чиновников так ничего добиться не удалось: чиновники лишь принимали у них заявления на социальную помощь, но реальных денег не выдавали. В то же время меры соцподдержки, которые власти Казахстана рекламировали (повышение адресной социальной помощи, частичное списание беззалоговых потребительских кредитов, строительство арендного жилья для нуждающихся) до реальных адресатов также не доходили.

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