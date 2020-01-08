В Роскачестве назвали самые качественные российские продукты

Многие российские продукты не уступают по качеству продукции из других стран и могут успешно конкурировать на мировом рынке, рассказал глава Роскачества Максим Протасов.

«У нас производят очень качественные кондитерские изделия, печенье, мороженое. Отличное растительное масло и продукты из нашего зерна и муки», – рассказал Протасов «Российской газете».

Он отметил, что качество мяса птицы в РФ выше, чем, к примеру, у производителей из Европы. Премиальное российское мясо уже поставляется в Латинскую Америку. Кроме того, РФ составляет успешную конкуренцию США на рынке круглого риса.

«Мы постепенно учимся производить качественные сыры, хорошее вино. Надеюсь, мы станем конкурентны и по органической продукции», – добавил Протасов.

Ранее опрос показал, что россияне довольны качеством российских продуктов.

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