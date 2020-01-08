Медики назвали продукты, полезные для сердца. Тем, кто имеет проблемы с сердечно-сосудистой системой, специалисты рекомендуют пересмотреть свой рацион питания.

Прежде всего всем страдающим сердечными заболеваниями следует включить в меню различные орехи. Эти продукты богаты витамином Е и способны снижать уровень холестерина в крови. Рекомендуемой нормой употребления орехов считается 30-граммовая порция.

Также при больном сердце хорошо запастись курагой. Сушеные абрикосы богаты железом, калием, магнием, витаминами А и В. Этот продукт повышает гемоглобин и укрепляет нервную систему. С осторожностью надо употреблять курагу гипотоникам. Безопасной нормой для любого человека является 100 грамм в сутки.

Самым полезным завтраком по праву считается овсянка. Лучше варить овсяную крупу не менее 10 минут, чтобы активизировать максимум ее полезных свойств. Этот продукт станет отличной профилактикой диабета и укрепит сердце.

Авокадо снижает риск возникновения тромбов и содержит большое количество антиоксидантов. Также в этом продукте содержится калий, который улучшает работу мозга. Ученые отмечают, что регулярное употребление этого фрукта улучшает настроение, замедляет старение и предотвращает возникновение рака.

Хорошим средством для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний является фасоль. Блюда, включающие этот ингредиент, снижает риск возникновения патологий сердца на 22%. Также этот продукт помогает регулировать уровень сахара в крови.

Оливки и оливковое масло содержат вещества, которые позитивно влияют на гибкость сосудов. Эти продукты являются отличными источниками витамина Е и мононенасыщенных кислот, что снижает давление и уровень плохого холестерина, а также помогает бороться с тромбами.

Хорошо способствует укреплению кровеносных сосудов гранат. Антиоксиданты, содержащиеся в этом плоде, снижают риск возникновения рака и улучшают кровоснабжение сердечной мышцы.

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