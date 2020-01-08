Сигнал из далекого космоса поставил ученых в тупик

Сигнал из далёкого космоса, отслеживаемый радиотелескопом, поставил учёных в тупик. Они не могут постоянно наблюдать его, словно он намеренно пытается избегать своего обнаружения.
Исследователи из Нидерландского института внимательно отслеживала положение двух сигналов при помощи радиотелескопа Westerbork. Период наблюдения составлял 130 и 300 часов. Такое внушительное количество времени позволило бы получить много важной информации о природе сигналов и галактиках, в которых они расположены. С одним из них никаких трудностей не возникло и его удалось записать 30 раз, а вот второй ни разу не проявил себя в течение всего времени наблюдения. Учёные обеспокоены таким результатом, ведь сигнал словно намеренно избегал своего обнаружения.
Несмотря на такие смелые заявления, исследователи рассказали о возможных причинах отсутствия активности. Радиотелескоп Westerbork работает только с определённой длинной волны. Вероятнее всего второй сигнал, который и не удалось записать, просто находится вне диапазона радиотелескопа. Именно поэтому другим учёным удалось его обнаружить и записать.
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