Мнение: Видео падения украинского самолета в Иране

Кадры трагической гибели всех пассажиров и членов экипажа в небе над столицей Ирана были сняты местным жителем, который обратил внимание на вспышку в небе, начавшую стремительное снижение.
По кадрам можно увидеть, что самолет Boeing 737 успел набрать высоту после чего по неизвестной пока причине загорелся и рухнул в пригороде Тегерана. На данный момент известно, что на борту самолета находились 167 пассажиров и члены экипажа.
Изначально киевский аэропорт не подтверждал информацию о том, что это именно их лайнер, но после официального заявления представителя тегеранского аэропорта уже точно известно о крушении украинского рейса PS752. Полет лайнера продлился 2 минуты, с 5:42 МСК до 5:44.
Спасатели прибывшие на место крушения обнаружили большое количество обугленных обломков. Изначально появилась информация о том, что лайнер мог быть ошибочно сбит силами ПВО Ирана, которые скорее всего были проведены в полную боевую готовность, т.к. ждали ответных действий США после обстрела ракетами американских баз на ирано-иракской границе.
Ужасная трагедия, причиной которой могло стать стечение обстоятельств или чья-то халатность. Надеюсь мы в скором времени узнаем причину катастрофы. Это плоды той самой стабильности и безопасности в регионе за которые бьются США?
Сил всем тем, кто этим утром лишился своих близких.
Источник: Теория элит
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Последнее: Эксперт по авиационной безопасности, профессор Массачусетского технологического института США Арнольд Барнетт заявил, что крушение украинского авиалайнера в Иране выглядит «очень странно». По его мнению, на техническую неисправность это не похоже, однако исключать эту версию пока рано. «Я читаю репортажи о катастрофе, и мне представляется, что случилось что-то очень странное. Самолет, очевидно, набирал высоту вполне нормально […]
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