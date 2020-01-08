«За что?»: Киркоров раздавлен из-за страшной трагедии

08.01.2020, 12:58, Разное

В среду, 8 января, украинский самолет Boeing-737 потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. По предварительной версии, причиной авиакатастрофы могли стать проблемы с двигателем.

На борту лайнера находились 180 человек. Все они погибли. По данным телеканала «360», среди жертв – 82 гражданина Ирана, 63 жителя Канады, 11 украинцев, а также люди из Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

Страшная трагедия потрясла людей по всему миру. Свои соболезнования выразили не только политики, но и деятели культуры. Певец Филипп Киркоров поспешил рассказать о случившемся в личном микроблоге в «Инстаграме». Артист выразил соболезнования семьям погибших.

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Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) 8 Янв 2020 в 12:24 PST

«Самолет пропал с радаров через две минуты после взлета и, как пишут СМИ, разбился из-за «engine malfunction», то есть «неполадок в двигателе»…
Мои соболезнования родным и близким погибших. Неужели именно так должен был начаться год…? Почему? За что? Бедные люди… Украина, прими самые искренние соболезнования», – написал исполнитель.



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