Посольство Украины в Иране отказалось назвать предварительные версии крушения самолета

08.01.2020, 12:57, Новости дня

Украинское посольство в Иране уточнило свою позицию о причинах крушения самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины» под Тегераном.

«Информация о причинах авиакатастрофы выясняется комиссией. Любые заявления о причинах аварии до решения комиссии не носят официального характера», — говорится в обновленном сообщении на сайте посольства.

Ранее в посольстве сообщали, что причиной крушения могло стать возгорание двигателя.

Из-за крушения Boeing «Украинских авиалиний» в Тегеране эта авиакомпания приостановила полеты в Иран, арабские перевозчики отменяют рейсы в Багдад. На борту самолета находились 177 человек. Все они погибли.



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