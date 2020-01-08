Посольство Украины в Иране отказалось назвать предварительные версии крушения самолета

Украинское посольство в Иране уточнило свою позицию о причинах крушения самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины» под Тегераном.

«Информация о причинах авиакатастрофы выясняется комиссией. Любые заявления о причинах аварии до решения комиссии не носят официального характера», — говорится в обновленном сообщении на сайте посольства.

Ранее в посольстве сообщали, что причиной крушения могло стать возгорание двигателя.

Из-за крушения Boeing «Украинских авиалиний» в Тегеране эта авиакомпания приостановила полеты в Иран, арабские перевозчики отменяют рейсы в Багдад. На борту самолета находились 177 человек. Все они погибли.

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