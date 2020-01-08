СМИ опубликовали видео момента авиакатастрофы рейса МАУ в Тегеране

BNO News опубликовало в Twitter видео, на котором, как утверждает издание, запечатлены кадры крушения рейса Международных авиалиний Украины, разбившегося 8 января в иранском Тегеране.
На кадрах видна вспышка пламени при падении, предположительно, самолета.
WATCH: Video shows Boeing 737 with 180 people on board on fire, crashing near Tehran pic.twitter.com/7cQMLF6bkY
— BNO News (@BNONews) January 8, 2020
Пассажирский Boeing 737-800 Международных авиалиний Украины разбился 8 января в Тегеране вскоре после взлета. В МИД Украины заявили, что, по предварительным данным, выживших в результате авиакатастрофы нет. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа, в том числе 11 граждан Украины.
В министерстве дорог и городского развития Ирана заявили, что причиной крушения самолета украинской авиакомпании МАУ стал пожар в отсеке двигателей.
Офис Генерального прокурора Украины начал расследование авиакатастрофы. Уголовное производство открыли по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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