СМИ опубликовали видео момента авиакатастрофы рейса МАУ в Тегеране

BNO News опубликовало в Twitter видео, на котором, как утверждает издание, запечатлены кадры крушения рейса Международных авиалиний Украины, разбившегося 8 января в иранском Тегеране.

На кадрах видна вспышка пламени при падении, предположительно, самолета.

WATCH: Video shows Boeing 737 with 180 people on board on fire, crashing near Tehran pic.twitter.com/7cQMLF6bkY

— BNO News (@BNONews) January 8, 2020

Пассажирский Boeing 737-800 Международных авиалиний Украины разбился 8 января в Тегеране вскоре после взлета. В МИД Украины заявили, что, по предварительным данным, выживших в результате авиакатастрофы нет. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа, в том числе 11 граждан Украины.

В министерстве дорог и городского развития Ирана заявили, что причиной крушения самолета украинской авиакомпании МАУ стал пожар в отсеке двигателей.

Офис Генерального прокурора Украины начал расследование авиакатастрофы. Уголовное производство открыли по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

