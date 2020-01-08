Пилот усомнился в официальной версии причины авиакатастрофы в Иране

Потеря одного из двигателей не могла привести к неминуемой авиакатастрофе, сообщил пилот, командир Boeing-737, автор блога «Fly Safe» Денис Окань.

«Банальная потеря одного двигателя, будь это даже пожар или его разрушение, не приводит к неминуемому падению современного самолета. Самолет способен лететь, набрать определенную высоту, выполнить заход на посадку, даже уход на второй круг – и все это на одном двигателе. Внутреннее разрушение двигателя не приводит к катастрофическим последствиям для конструкции современного самолета», – написал пилот в своем Instagram.

«В случае всего лишь проблем с двигателем, передатчик не выключается еще в воздухе. А по графику потока данных по каналу ADS-B они прекратили поступать до столкновения с землей. На видео отчетливо видно как незадолго до столкновения за самолетом остаются следы неизвестного происхождения, после чего наблюдается что-то похожее на пожар самолета», – добавил Окань.

По мнению пилота, к подобным последствиям могло привести внешнее воздействие.

«Мне неизвестен отказ собственных систем самолета, который мог бы привести к указанным выше последствиям. Да, внешнее воздействие вполне могло к таким эффектам привести», – считает он.

В посольстве Украины в Иране заявили, что крушение самолета произошлоиз-за аварии двигателя, версия теракта на данный момент исключена.

Напомним, в Тегеране разбился украинский авиалайнер Boeing 737. Позже появилось видео падения воздушного судна. По данным Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины в авиакатастрофе погибли 177 человек – 168 пассажиров и девять членов экипажа. Как заявили в Иране, причиной авиакатастрофы стало возгорание двигателя. В МИД Украины заявили о гибели 82 иранцев, 63 граждан Канады, 11 – Украины (9 членов экипажа), 10 – Швеции, 4 – Афганистана, по 3 – ФРГ и Великобритании.

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