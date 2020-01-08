Украина может направить в Иран группу экспертов для помощи в поиске и расследовании крушения самолета

Украина направит в Иран группу украинских специалистов для помощи в поиске и расследования причин крушения самолета Boeing 737-800 компании МАУ в Тегеране. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины на своей странице в Facebook.

«В Министерстве внутренних дел сформирована группа специалистов ГСЧС Украины и экспертной службы МВД для помощи в поисковой операции катастрофы украинского самолета в Иране. Наши силы ожидают решения правительства Украины и иранской стороны», – сообщается в сообщении.

В ведомстве отметили, что представители МВД Государственной службы по чрезвычайным ситуациям вошли в оперативный штаб Совета национальной безопасности и обороны Украины, созданного в связи с авиакатастрофой.

▶️Станом на 10:30У Міністерстві внутрішніх справ сформовано групу фахівців ДСНС України та експертної служби МВС для… Posted by МВС України on Teisipäev, 7. jaanuar 2020

Пассажирский самолет Boeing 737-800 Международных авиалиний Украины разбился 8 января в Тегеране вскоре после взлета. В МИД Украины заявили, что, по предварительным данным, выживших в результате авиакатастрофы нет.

На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа, в том числе 11 граждан Украины.

В министерстве дорог и городского развития Ирана заявили, что причиной крушения самолета украинской авиакомпании МАУ стал пожар в отсеке двигателей.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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