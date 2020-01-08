Путин выразил Зеленскому и Рухани соболезнования в связи с крушением самолета в Иране

Президент РФ Владимир Путин направил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому телеграмму с соболезнованиями в связи с крушением украинского авиалайнера в Тегеране, сообщили в пресс-службе Кремля.
«Президент Российской Федерации Владимир Путин направил президенту Украины Владимиру Зеленскому телеграмму, в которой выразил искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения украинского пассажирского самолета под Тегераном. Глава российского государства передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Российский лидер также принес соболезнования президенту Ирана Хасану Рухани после гибели иранцев и граждан ряда других стран в авиакатастрофе, собщает РИА «Новости».
Напомним, в Тегеране разбился украинский авиалайнер Boeing 737. Позже появилось видео падения воздушного судна. По данным Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины в авиакатастрофе погибли 177 человек – 168 пассажиров и девять членов экипажа. Как заявили в Иране, причиной авиакатастрофы стало возгорание двигателя. В МИД Украины заявили о гибели десятков граждан стран Запада. Зеленский срочно вернулся в Киев с отдыха в Омане.
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