Loboda продемонстрировала фигуру в раздельном купальнике

Строящая карьеру в РФ украинская певица Loboda разместила в Instagram фото, для которого позировала на пляже в раздельном купальнике.

«Волшебное начало Нового года», – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Magically start of New Year * #superstar #holiday #LOVE

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 6 Янв 2020 в 9:05 PST

Loboda (Светлана Лобода) родилась 18 октября 1982 года в Киеве. Она окончила музыкальную школу по классам фортепиано, дирижирования и академического вокала. Позже поступила в Киевскую эстрадно-цирковую академию на отделение эстрадного вокала. В это же время пела в группе «Капучино». Весной 2004 года Loboda стала солисткой трио «ВИА Гра». В сентябре того же года певица покинула группу и в декабре начала сольную карьеру.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Строящая карьеру в РФ украинская певица Loboda разместила в Instagram фото, для которого позировала на пляже в раздельном купальнике. «Волшебное начало Нового года», – написала она. Посмотреть эту публикацию в Instagram Magically start of New Year * #superstar #holiday #LOVE Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 6 Янв 2020 в 9:05 PST Loboda (Светлана Лобода) родилась 18 октября 1982 года в Киеве. Она […]