Loboda продемонстрировала фигуру в раздельном купальнике

Строящая карьеру в РФ украинская певица Loboda разместила в Instagram фото, для которого позировала на пляже в раздельном купальнике.
«Волшебное начало Нового года», – написала она.
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Magically start of New Year * #superstar #holiday #LOVE
Loboda (Светлана Лобода) родилась 18 октября 1982 года в Киеве. Она окончила музыкальную школу по классам фортепиано, дирижирования и академического вокала. Позже поступила в Киевскую эстрадно-цирковую академию на отделение эстрадного вокала. В это же время пела в группе «Капучино». Весной 2004 года Loboda стала солисткой трио «ВИА Гра». В сентябре того же года певица покинула группу и в декабре начала сольную карьеру.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Строящая карьеру в РФ украинская певица Loboda разместила в Instagram фото, для которого позировала на пляже в раздельном купальнике. «Волшебное начало Нового года», – написала она. Посмотреть эту публикацию в Instagram Magically start of New Year * #superstar #holiday #LOVE Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 6 Янв 2020 в 9:05 PST Loboda (Светлана Лобода) родилась 18 октября 1982 года в Киеве. Она […]
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