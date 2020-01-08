Глава украинских авиалиний не смог сдержать слёзы говоря о рухнувшем самолёте

08.01.2020, 12:29, Новости дня

В результате крушения самолёта в Тегеране погибли 168 пассажиров и девять членов экипажа.

Президент МАУ (Международные авиалинии Украины) Евгений Дыхне не сдержался на пресс-конференции по поводу крушения украинского Boeing в Иране.

8 января 2020 года после взлёта из международного аэропорта имени имама Хомейни (г. Тегеран) пассажирский самолёт украинской авиакомпании МАУ потерпел катастрофу и упал недалеко от аэропорта.

В результате крушения самолёта в Тегеране погибли 168 пассажиров и девять членов экипажа.



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