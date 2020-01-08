В России изменяют правила поверки счетчиков

Норма вступит в силу в конце сентября.

Запись в реестре Росстандарта станет единственным юридически значимым результатом поверки бытовых счетчиков и других средств измерения. Об этом пишет «Российская газета» после беседы с главой ведомства Алексеем Абрамовым.

Согласно поправкам в закон «Об обеспечении единства измерений», после того как специалист сделает на месте поверку прибора, он должен будет в течение суток внести данные в реестр ФГИС «Аршин», который является ведомственной системой с открытым доступом.

С ее помощью владелец счетчика сможет самостоятельно внести сведения о заводском номере и получить доступ к результатам проведенного осмотра. Кроме того, россияне смогут ссылаться на запись в реестре, чтобы узнать о дате следующей поверки.

В ведомстве считают, что это позволит снизить риск мошенничества, когда поверка навязывается под предлогом истечения сроков и требований законодательства. Кроме того, иногда злоумышленники выдают жильцам свидетельства, хотя реальное обследование не проводится.

Также, по словам Абрамова, электронная фиксация позволит исключить альтернативное «хождение» бумажных свидетельств, что, в свою очередь, провоцирует фиктивное выполнение метрологических работ и выпуск поддельных документов.

Норма вступит в силу в конце сентября.

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