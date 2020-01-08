56-летняя Лолита расцвела после слухов о любовнике

08.01.2020, 12:26, Разное

Несколько дней назад артистка покинула Москву и отправилась с концертом в Дубай. Знаменитость остановилась в роскошном пятизвездочном отеле «Кемпински». Свободное от работы время звезда провела на пляже, где продемонстрировала стройную фигуру.

В личном микроблоге исполнительница опубликовала видеозапись, на которой она стоит возле воды. «Это тот самый случай, когда вода не очень прогрета, но собственная тень в этой воде тебе приносит удовольствие», – поделилась с подписчиками Лолита Милявская.

Поклонники пришли в восторг от роскошных форм певицы. «Стройняшка. Умница, так держать», «Ножки-то от ушей! Худыш», «Тень идеальна! Какие контуры… Замечательно отдыха и расслабухи», «Прекрасно выглядите», – написали восхищенные комментаторы.

Ранее пользователи заподозрили, что у Лолиты Милявский появился новый возлюбленный. В одном из роликов, сделанных в номере певицы, поклонники разглядели несколько мужских рубашек. Они поинтересовались, с кем артистка отправилась в Арабские Эмираты. Однако сама звезда пока не спешит рассказывать о личной жизни.



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Последнее: Несколько дней назад артистка покинула Москву и отправилась с концертом в Дубай. Знаменитость остановилась в роскошном пятизвездочном отеле «Кемпински». Свободное от работы время звезда провела на пляже, где продемонстрировала стройную фигуру. В личном микроблоге исполнительница опубликовала видеозапись, на которой она стоит возле воды. «Это тот самый случай, когда вода не очень прогрета, но собственная тень […]

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