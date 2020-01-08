Эшли Грэм запустила свадебную коллекцию plus-size

Ничто не должно омрачать приятных свадебных хлопот. И в особенности — отсутствие нужного размера и подходящего фасона платья, в котором перед алтарем скажешь «да» своему избраннику. Об отчаянных попытках миллионов невест по всему миру отыскать платье мечты Эшли Грэм знает не понаслышке, ведь найти идеальный наряд для своей свадьбы она так и не смогла. И вот спустя 9 лет после церемонии бракосочетания с Джастином Эрвином она решила исправить это недоразумение. Объединившись с брендом свадебной моды Pronovias, Эшли создала коллекцию для невест, чьи параметры далеки от общепринятых и модельных.

Прошло уже 9 лет с тех пор, как мы с Джастином поженились, и я бы ничего не изменила в тот день. Кроме одного момента… Многим из нас знакомо то чувство компромисса, когда размер диктует стиль. Я нашла силуэт, который мне очень понравился, но в итоге мне пришлось изменить все основные детали, чего мне, конечно, не хотелось. И сделала я это только потому, что по форме оно мне вообще не подходило. Даже более того — оно было даже не моего размера. В итоге пришлось добавить к нему планку, чтобы расшить до нужного мне 14-го размера. Найти платье мечты — это то, что я хотела бы испытать! И я хочу, чтобы все вы смогли это сделать! —

такой личной историей Эшли проанонсировала выход коллекции в соцсетях, добавив к закулисным фото со съемок коллаборации снимок с собственной свадьбы.

Эшли Грэм и Джастин Эрвин

В линейке, которая появится в свадебных бутиках в марте 2020 года, 16 платьев, которые, по словам Грэм, придадут уверенности невестам с любым размером и типом фигуры.

Все платья совершенно разные по фасону — от классической модели до ультрагламурной и вариантов с рукавами, которые я люблю. Безусловно, моя любимая часть — это то, что в каждом платье есть корректирующее белье и бюстгальтеры. Я не могу дождаться, когда вы, ребята, увидите коллекцию, когда она выйдет в марте этого года! Вы не должны идти на компромисс между тем, кто вы есть, и тем, что находится на полке, —

заключила Грэм.

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