Виталина Цымбалюк-Романовская: «Армен Джигарханян не узнаёт людей и не отдаёт отчёт в собственных действиях»

08.01.2020, 12:21, Разное

Украинская пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская, ставшая известной после скандального развода с Арменом Джигарханяном, в одном из недавних интервью сказала, что актёр «не узнаёт людей и не отдаёт отчёт в собственных действиях». Таким образом она ответила на слова второй экс-супруги Армена Борисовича о том, что он недавно признался ей в любви.
В студии программы «Пусть говорят» Татьяна Власова, вместе с которой сейчас живёт Армен Джигарханян, говорила, что бывший муж признался ей в чувствах, а для осознания этого факта ему потребовалось несколько десятилетий. Экс-супруга отметила, что была немало удивлена словами Армена Борисовича и это стало по-настоящему неожиданным. В браке с актёром Власова прожила с 1967 по 2015 год, но фактически их отношения закончились за 17 лет до развода, когда супруга переехала в США. Муж приезжал к ней в гости, они общались и путешествовали, но тесные семейные отношения постепенно становились слабее.

Виталина Цымбалюк-Романовская в беседе с журналистами интернет-портала «Дни.ру» высказала мнение, что Джигарханян действительно мог признаваться в любви экс-супруге, вот только она сомневается в осознании актёром сказанного. Пианистка говорит, что Армен Борисович почти не узнаёт окружающих и до такого состояния его доводили умышленно, но при этом она не озвучила, кого считает виновными в данной ситуации.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Украинская пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская, ставшая известной после скандального развода с Арменом Джигарханяном, в одном из недавних интервью сказала, что актёр «не узнаёт людей и не отдаёт отчёт в собственных действиях». Таким образом она ответила на слова второй экс-супруги Армена Борисовича о том, что он недавно признался ей в любви. В студии программы «Пусть говорят» Татьяна […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика