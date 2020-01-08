Виталина Цымбалюк-Романовская: «Армен Джигарханян не узнаёт людей и не отдаёт отчёт в собственных действиях»

Украинская пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская, ставшая известной после скандального развода с Арменом Джигарханяном, в одном из недавних интервью сказала, что актёр «не узнаёт людей и не отдаёт отчёт в собственных действиях». Таким образом она ответила на слова второй экс-супруги Армена Борисовича о том, что он недавно признался ей в любви.
В студии программы «Пусть говорят» Татьяна Власова, вместе с которой сейчас живёт Армен Джигарханян, говорила, что бывший муж признался ей в чувствах, а для осознания этого факта ему потребовалось несколько десятилетий. Экс-супруга отметила, что была немало удивлена словами Армена Борисовича и это стало по-настоящему неожиданным. В браке с актёром Власова прожила с 1967 по 2015 год, но фактически их отношения закончились за 17 лет до развода, когда супруга переехала в США. Муж приезжал к ней в гости, они общались и путешествовали, но тесные семейные отношения постепенно становились слабее.
Виталина Цымбалюк-Романовская в беседе с журналистами интернет-портала «Дни.ру» высказала мнение, что Джигарханян действительно мог признаваться в любви экс-супруге, вот только она сомневается в осознании актёром сказанного. Пианистка говорит, что Армен Борисович почти не узнаёт окружающих и до такого состояния его доводили умышленно, но при этом она не озвучила, кого считает виновными в данной ситуации.
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Последнее: Украинская пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская, ставшая известной после скандального развода с Арменом Джигарханяном, в одном из недавних интервью сказала, что актёр «не узнаёт людей и не отдаёт отчёт в собственных действиях». Таким образом она ответила на слова второй экс-супруги Армена Борисовича о том, что он недавно признался ей в любви. В студии программы «Пусть говорят» Татьяна […]
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