Новая версия Redmi Note 8 Pro получит яркий цвет корпуса

Новая версия смарфона Redmi Note 8 Pro получит яркий цвет корпуса Orange Twilight. Помимо нового цветового решения, покупателю позволят выбрать между 6 и 8 Гб ОЗУ.

Redmi Note 8 Pro можно считать настоящим хитом, так как продажи этого смартфона сделали его одним из самых популярных на китайском рынке. Сейчас же, специально для всех поклонников марки компания решила выпустить ещё одну версию бестселлера. От оригинальной её отличает новое цветовое решение для корпуса и возможность на стадии покупки заказать 6 Гб или 8 Гб ОЗУ. При этом количество собственной памяти останется неизменным – 128 Гб.

Смартфон может похвастаться 6,5-дюймовым безрамочным экраном. Основная камера имеет четыре модуля и разрешение 64 Мп. Процессором выступает производительный Helio G90T от MediaTek. Аккумуляторная батарея объёмом 4500 мАч поддерживает технологию быстрой зарядки. За 36 минут полностью разряженный Redmi Note 8 Pro сможет зарядиться до 50%.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Украинская пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская, ставшая известной после скандального развода с Арменом Джигарханяном, в одном из недавних интервью сказала, что актёр «не узнаёт людей и не отдаёт отчёт в собственных действиях». Таким образом она ответила на слова второй экс-супруги Армена Борисовича о том, что он недавно признался ей в любви. В студии программы «Пусть говорят» Татьяна […]